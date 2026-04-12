Trainer-Hammer im Biathlon! Diesen Job übernimmt Ex-Bundestrainer jetzt

Norwegen - Vor wenigen Wochen hat sich der DSV von den beiden Trainern der deutschen Biathlon-Frauen , Sverre Olsbu Røiseland (35) und Kristian Mehringer (44), getrennt. Während Mehringer eine andere Tätigkeit beim DSV ausüben wird, war Røiselands Zukunft bisher offen - jetzt hat der Norweger allerdings einen prestigeträchtigen neuen Job angenommen.

Sverre Olsbu Røiseland übernimmt nach vier Jahren bei den deutschen Damen die norwegische Biathlon-Nationalmannschaft. © Sven Hoppe/dpa

Wie der norwegische Skiverband am Samstag verkündete, wird der 35-Jährige ab dem 1. Mai Cheftrainer des norwegischen Damenteams. Er übernimmt damit den Job von Patrick Oberegger (47), der zum Männer-Nationalteam wechselt.

Assistiert wird ihm dabei von Ex-Langläuferin Marthe Kristoffersen (36), Generalsekretärin Emelie Nordskar sprach beim NRK von einem "aufregenden neuen Duo".

Schon vor seinem offiziellen Abschied aus Deutschland hatte Røiseland, der vor seinem Engagement beim DSV bereits den B-Kader der Norwegerinnen trainiert hatte, öffentlich mit einer Rückkehr zum norwegischen Verband geliebäugelt.

"Ich glaube, jeder Trainer möchte die norwegische Nationalmannschaft trainieren. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das müssen wir abwarten. Aber ich bin auf jeden Fall offen für Gespräche mit den Norwegern, falls sie das wünschen", hatte der 35-Jährige bei TV2 gesagt und erklärt, dass er Interesse beim Verband bekundet hätte.