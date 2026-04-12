Trainer-Hammer im Biathlon! Diesen Job übernimmt Ex-Bundestrainer jetzt
Norwegen - Vor wenigen Wochen hat sich der DSV von den beiden Trainern der deutschen Biathlon-Frauen, Sverre Olsbu Røiseland (35) und Kristian Mehringer (44), getrennt. Während Mehringer eine andere Tätigkeit beim DSV ausüben wird, war Røiselands Zukunft bisher offen - jetzt hat der Norweger allerdings einen prestigeträchtigen neuen Job angenommen.
Wie der norwegische Skiverband am Samstag verkündete, wird der 35-Jährige ab dem 1. Mai Cheftrainer des norwegischen Damenteams. Er übernimmt damit den Job von Patrick Oberegger (47), der zum Männer-Nationalteam wechselt.
Assistiert wird ihm dabei von Ex-Langläuferin Marthe Kristoffersen (36), Generalsekretärin Emelie Nordskar sprach beim NRK von einem "aufregenden neuen Duo".
Schon vor seinem offiziellen Abschied aus Deutschland hatte Røiseland, der vor seinem Engagement beim DSV bereits den B-Kader der Norwegerinnen trainiert hatte, öffentlich mit einer Rückkehr zum norwegischen Verband geliebäugelt.
"Ich glaube, jeder Trainer möchte die norwegische Nationalmannschaft trainieren. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das müssen wir abwarten. Aber ich bin auf jeden Fall offen für Gespräche mit den Norwegern, falls sie das wünschen", hatte der 35-Jährige bei TV2 gesagt und erklärt, dass er Interesse beim Verband bekundet hätte.
Biathlon: Noch kein Nachfolger für Sverre Olsbu Røiseland beim DSV gefunden
Allerdings war dem Ehemann von Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Røiseland (35) am wichtigsten, dass sein Beruf mit der Familie vereinbar ist. Das Paar erwartet im Herbst sein zweites Kind, zudem war nach den Olympischen Spielen Hodenkrebs bei dem Biathlon-Trainer diagnostiziert worden. Hier hatte es mit dem DSV unterschiedliche Vorstellungen gegeben.
"Wir haben das Gefühl, dass wir zu wenig Sverre haben, und er hat das Gefühl, dass er zu viel weg ist von zu Hause", hatte der ebenfalls scheidende DSV-Sportdirektor Felix Bitterling (48) die Trennung begründet.
"Der Sverre ist eine überragende Persönlichkeit, ein toller Mensch, ein toller Trainer, aber derzeit passen das, was wir in unserem System benötigen, und seine private Situation nicht so wirklich zusammen", erklärte Bitterling nach dem letzten Saisonrennen.
Mit wessen privater Situation die Traineraufgaben beim DSV zukünftig zusammenpassen werden, ist bisher unklar, der Skiverband hat noch keine Nachfolger für Mehringer und Røiseland bekannt gegeben. Als heißer Kandidat gilt der langjährige Top-Athlet Andreas Birnbacher (44), der aktuell für das IBU-Cup-Team der deutschen Frauen verantwortlich ist.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa