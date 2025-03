Überraschende DSV-Entscheidung: Diese Biathletin kehrt in den Weltcup zurück

Im deutschen Aufgebot gibt es eine Überraschung: Marlene Fichtner (21) ging das letzte Mal im Weltcup in Antholz in der Staffel an den Start.

Tobias Reiter (39) ist neuer Cheftrainer der Herren. © IMAGO / Harald Deubert

Zum Ende der Titelkämpfe schwanden die Kräfte bei der Bayerin merklich. "Jetzt hoffe ich, dass ich frisch in den Weltcup in Nove Mesto starten kann. Wenn das Wetter mitspielt und die Bedingungen vor Ort gut sind, möchte ich an meine Leistungen anknüpfen und wertvolle Punkte für den Gesamt-Weltcup sammeln. Das bleibt mein großes Ziel für die kommenden drei Wochen", so Preuß.

Bei den Männern gibt es im Aufgebot keinerlei Überraschungen. Mit Philipp Horn (30), Johannes Kühn (33), Philipp Nawrath (32), Danilo Riethmüller (25), Justus Strelow (28) und David Zobel (28) steht das gewohnte Aufgebot parat.

"Die verbleibenden drei Weltcup-Wochen stehen hier auch im Zeichen des Trainerwechsels. Hier geht es vor allem auch darum, ein gutes Gefühl aufzubauen, sich kennenzulernen und gemeinsam einen strukturierten Plan für das Training in der Olympiavorbereitung auszuarbeiten", so Bitterling.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Cheftrainer Uros Velepec (57) hat nun Tobias Reiter (39) übernommen. "Nach der ersten Überraschung war das Feedback durchweg positiv, da viele ihn bereits seit Jahren kennen. Ihm eilt der Ruf als absoluter Konzepttrainer voraus, und die kommenden Wochen werden genutzt, um sehr gute Pläne zu machen - und vielleicht auch noch das eine oder andere Top-Resultat in dieser Saison zu erzielen", so Bitterling.

Am Donnerstag geht es um 18.25 Uhr mit dem Sprint der Herren los.