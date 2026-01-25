Verwirrung um Interview: Hat Biathlon-Star Preuß die Karriereende-Bombe platzen lassen?
Nove Mesto - Biathlon-Star Franziska Preuß (31) stand erschöpft nach ihrem 13. Platz im Massenstart beim Weltcup in Nove Mesto beim Interview in der ARD-Sportschau. Ihre Äußerungen waren nicht spektakulär, die wenig später von Moderator Michael Antwerpes (62) hingegen sehr.
Denn laut ihm hat die Gesamtweltcup-Siegerin der vergangenen Saison kurz vor den Olympischen Spielen die Bombe um ihr Karriereende fast beiläufig platzen lassen.
"Und was wir eben noch gehört haben. Der Kollege Sebastian Meyer hat im Interview mit Franziska Preuß gehört, dass sie gesagt habe, es sei womöglich ihr letzter Weltcup gewesen, hier in Nove Mesto, was bedeuten würde, dass sie nach den Olympischen Spielen aufhört", sagte er und fügte an: "Tja, dazu ein Beitrag später."
In dem stand dann: "Vielleicht waren es meine letzten Weltcuprennen. Deswegen war ich froh, dass ich noch einmal hier war."
Seitdem glühen nicht nur die Internet-Foren der Biathlon-Ultras. Es wäre eine überraschende Nachricht, vor allem, weil sich Preuß damit unweigerlich selbst hohen Druck für die Spiele in Mailand und Cortina auferlegt hätte.
Noch nie konnte sie Gold bei Olympia holen, in Peking 2022 landete sie mit der Staffel auf dem dritten Platz. 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang ging sie leer aus. Nach einer sensationellen Vorsaison zählt Preuß zum Kreise der Top-Favoritinnen.
Franziska Preuß will ihre Karriere mit Olympia-Gold krönen
Doch von Beginn des Sommers an war bei Preuß der Wurm drin. Bei den Deutschen Meisterschaften im Sommer verletzte sie sich so schwer an der Hand, dass sie operiert werden musste.
Beim Saisonauftakt im schwedischen Östersund fing sie sich nicht nur eine Corona-Infektion ein, sondern auch noch gleichzeitig Influenza. Der Doppelvirus setzte sie komplett außer Gefecht, sodass sie sich anschließend individuell vorbereiten musste.
Während fast der gesamte Olympia-Kader nun beim Weltcup in Tschechien pausierte, reiste sie nach Nove Mesto, um zwei Wochen vor Beginn der Spiele noch Wettkampfhärte und eine Belastung zu bekommen.
Doch nun scheint es sogar einer ihrer letzten Auftritte auf internationaler Bühne gewesen zu sein, bevor sie dann womöglich bei Olympia in Antholz ihre letzten Wettbewerbe ihrer Laufbahn bestreitet. Und der Abschied war dann kein schöner, denn Preuß landete abgeschlagen auf dem 13. Platz, war nicht zufrieden mit ihrem Material und musste dann auch noch zur Doping-Probe.
Nach den Spielen folgen noch die Weltcups in Kontiolahti, Otepää und am Holmenkollen. Doch da ist Preuß dann offenbar schon nicht mehr dabei.
Titelfoto: Bildmontage: Petr David Josek/AP/dpa, Daniel Löb/dpa