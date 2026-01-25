Verwirrung um Interview: Hat Biathlon-Star Preuß die Karriereende-Bombe platzen lassen?

Nove Mesto - Biathlon -Star Franziska Preuß (31) stand erschöpft nach ihrem 13. Platz im Massenstart beim Weltcup in Nove Mesto beim Interview in der ARD-Sportschau. Ihre Äußerungen waren nicht spektakulär, die wenig später von Moderator Michael Antwerpes (62) hingegen sehr.

Franziska Preuß (31, l.) lief offenbar am Sonntag zum letzten Mal im Weltcup. Nach den Olympischen Spielen könnte Schluss sein. © Petr David Josek/AP/dpa

Denn laut ihm hat die Gesamtweltcup-Siegerin der vergangenen Saison kurz vor den Olympischen Spielen die Bombe um ihr Karriereende fast beiläufig platzen lassen.

"Und was wir eben noch gehört haben. Der Kollege Sebastian Meyer hat im Interview mit Franziska Preuß gehört, dass sie gesagt habe, es sei womöglich ihr letzter Weltcup gewesen, hier in Nove Mesto, was bedeuten würde, dass sie nach den Olympischen Spielen aufhört", sagte er und fügte an: "Tja, dazu ein Beitrag später."

In dem stand dann: "Vielleicht waren es meine letzten Weltcuprennen. Deswegen war ich froh, dass ich noch einmal hier war."

Seitdem glühen nicht nur die Internet-Foren der Biathlon-Ultras. Es wäre eine überraschende Nachricht, vor allem, weil sich Preuß damit unweigerlich selbst hohen Druck für die Spiele in Mailand und Cortina auferlegt hätte.

Noch nie konnte sie Gold bei Olympia holen, in Peking 2022 landete sie mit der Staffel auf dem dritten Platz. 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang ging sie leer aus. Nach einer sensationellen Vorsaison zählt Preuß zum Kreise der Top-Favoritinnen.