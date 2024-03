Von wegen Karriereende! Deutschlands Biathlon-Star mit Kampfansage

Demnach sei es ein Infekt der Nasennebenhöhlen , der "immer wieder zurückkommt", so Preuß. Durch eine OP soll der leidigen Thematik auf den Grund gegangen werden.

Dennoch "geht es aufwärts", eröffnet Franzi Preuß das digitale ZDF -Interview am Donnerstag und bringt ein Lächeln über die Lippen.

Danach will Preuß Vertrauen in den bereits in der Vorsaison streikenden Körper zurückgewinnen, endlich wieder durchgängig belastbar sein und vom Kopf frei sein.

Schlägt also kommenden Winter die große Stunde von Franzi Preuß? Die gebürtige Wasserburgerin zielt voraus: "Wenn ich fit bin, bin ich absolut in der Lage, da vorne mitzukämpfen."