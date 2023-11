Vor Tausenden Fans! Neues Biathlon-Megaevent in diesem Olympiastadion

Stockholm (Schweden) - Dieses Jahr feiert das Biathlon -Event auf Schalke sein 20-jähriges Jubiläum, nun wird auch in einem anderen Land eine solche Mega-Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Die zweifache schwedische Olympiasiegerin Hanna Öberg (28) freut sich auf das Event im Stockholmer Stadion. © Bildmontage: IMAGO / Bildbyran, Sven Hoppe/dpa

Wie die Organisatoren am Mittwoch bekannt gaben, steigt die erste Auflage am 26. Februar 2024 (Montag) im Olympiastadion in Stockholm.

Dort spielen sonst die Frauen von Djurgaden Fußball. Bekannter noch ist das Rund vom jährlichen Diamond-League-Meeting in der Leichtathletik.

Wie auf Schalke sollen auch in Stockholm gemischte Staffeln aus Männern und Frauen an den Start gehen. Zwei Teams aus Schweden sowie sechs Mannschaften aus anderen Ländern bestreiten das Finale vor großer Kulisse. Davor gibt es eine Qualifikationsrunde.

"Ich denke, das wird super cool. Wir können nach Stockholm fahren, wo viele Menschen leben, und unseren Sport präsentieren. Ich freue mich schon sehr darauf. Es ist ein cooles Format für diese Art von Wettbewerb", blickt der schwedische Staffel-Olympiasieger von 2018, Sebastian Samuelsson (26), bei SVT voraus.

Das Event steigt acht Tage nach dem letzten Rennen bei der Weltmeisterschaft im tschechischen Nové Mesto und dem Weltcup in Oslo, der am 29. Februar startet.