Bob-Dominator Friedrich schaltet auf Angriffsmodus: "Karten werden neu gemischt"

Winterberg - Silvester feierte Francesco Friedrich (35) noch gemütlich mit der Familie im heimischen Pirna. Nach einer kurzen Nacht hieß es für den 35-Jährigen, sich ins Auto zu setzen und knapp fünf Stunden zu fahren.

Den Atem von Johannes Lochner (32, l.) spürt Francesco Friedrich (35) zwar, aber sein Fokus ist auf Olympia gerichtet. © IMAGO / Beautiful Sports International

"Ich muss doch in Winterberg im Zweier wie im Vierer einen Trainingslauf absolvieren, damit ich beim Weltcup starten kann", erklärt Friedrich den Grund für den 500-km-Trip am ersten Tag des Jahres. Die beiden Läufe fuhr er am Nachmittag.

"Lief ganz gut", meinte "Franz" mit einer inneren Ruhe, die ihn seit Jahren auszeichnet und zum erfolgreichsten Piloten der Geschichte gemacht hat.

Am Sonnabend (Zweier/ab 15.30 Uhr) und Sonntag (Vierer/ab 15 Uhr) ist der vierfache Olympiasieger wieder gefordert. "Die Devise lautet angreifen", verrät Friedrich.

"Mit Blick auf Olympia stehen die Crews. Jetzt geht es darum, sich perfekt einzuspielen. Im zweiten Lauf die Startzeit vom ersten immer zu toppen, und ich muss zwei konstant gute Fahrten runterbringen."