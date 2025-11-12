Keine Zulassung wegen Umbau-Desaster: Bob- und Rodelbahn nach Veränderung viel zu gefährlich!

Desaster auf der beliebten Bob- und Rodelbahn Innsbruck/Igls: Nach 20 Monaten Umbauzeit erhält der Eiskanal zweimal keine Zulassung.

Von Tina Hofmann

Innsbruck (Österreich) - 20 Monate lang wurde der beliebte Olympia-Eiskanal von Innsbruck/Igls in Österreich umgebaut, doch nun droht ein Desaster: Die Bob- und Rodelbahn hat bislang keine Zulassung erhalten, da sie schlichtweg zu gefährlich ist.

Die Bob- und Rodelbahn Innsbruck/Igls wurde im unteren Teil neu gebaut, doch nun gibt es große Sicherheitsbedenken. © Expa/Johann Groder/APA/dpa Die Verletzungs- und Sturzgefahr für die Rodler und Bobfahrer ist enorm hoch, das zeigten Testfahrten in den vergangenen Tagen. Was noch viel schlimmer ist: bei der geplanten "Homologierung", also der Zulassung der Bahn durch den Internationalen Bob- und Skeletonverband (IBSF) sowie der Internationalen Rodel-Federation (FIL), fiel der Kurs bereits zweimal durch. Somit dürften - Stand jetzt - keine Fahrten in dem Eiskanal ausgetragen werden. Eine Katastrophe, denn bereits am Wochenende vom 28. bis 30. November soll eigentlich der Weltcup im Bob und Skeleton in Innsbruck ausgetragen werden. Rund 31 Millionen Euro hatte der teure Umbau gekostet, bei dem das untere Drittel der Bahn neu gestaltet wurde. Dazu zählten der Bau eines neuen Damenstarts fürs Rodeln, die Errichtung eines neuen Zielhauses im Kreisel und die Verlängerung des Auslaufs. Bobsport Kommt der Überrollbügel für den Bob? Formel-1-Technik soll schwere Verletzungen verhindern Vor allem ein ganz bestimmter Bereich der Bahn ist zu gefährlich. "Die Kurve 13 bis zur Ausfahrt 14 hat sich als Schwachstelle herausgestellt. Was ärgerlich ist, da bereits im Vorfeld expliziert darauf hingewiesen wurde", erklärte Österreichs Rodel-Cheftrainer Christian Eigentler (42) auf der Homepage von Rodel Austria.



