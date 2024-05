Schwer verletzter Bob-Anschieber nach Horror-Sturz: "In Altenberg steige ich nicht mehr in den Schlitten!"

Die Verletzungen , die er am 13. Februar beim Sturz in Vorbereitung auf den Weltcup in Altenberg erlitten hatte, lesen sich wie eine Horrorliste: Gebrochene Rippen, eine Lungenblutung, abgerissene Muskeln im Brustkorbbereich, ab- und aufgerissene Muskel- und Hautfetzen im Hüftbereich, die Hüfte ausgekugelt, der Oberschenkelknochen sichtbar.

In Altenberg will Michel nicht mehr in einen Bob steigen. © Robert Michael/dpa

Dennoch hadert er mit den großen, tiefen Narben, die seinen Körper nun überziehen.

Der Unfall, von dem er nichts mehr weiß, da seine Erinnerung erst wieder auf der Intensivstation der Dresdner Uniklinik einsetzte, hat natürlich nicht nur ihn schwer getroffen, sondern auch seine Freundin und die Familie.

Sina Halter (27), mit der er seit fünf Jahren zusammen ist, kann sich noch genau an den Anruf erinnern. "Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe drei Tage durchgeweint. Wir waren einfach dankbar, dass seinem Kopf nichts passiert ist. Er konnte reden und witzelte - unbezahlbar in dieser Situation", blickt die Freundin zurück.

Sie und Michels Eltern setzten sich nach dem Anruf sofort ins Auto und fuhren nach Dresden, um dem Anschieber zur Seite zu stehen.

Sie ist froh, dass er noch lebt und weiß, dass er trotz des Sturzes und der Verletzungen wieder Bobfahren will, der Anschieber träumt weiterhin von einer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen und einer Medaille dort.

Nur eine Bitte hat sie an ihren Freund: Am Unglücksort soll er nie wieder fahren. "In Altenberg werde ich nicht mehr in einen Schlitten steigen, sofern sich die Sicherheitsmaßnahmen nicht deutlich verbessern", sagt Michel selbst.