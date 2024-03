Nach Horror-Sturz auf Altenberger Bobbahn: Zu diesem Ergebnis kommt die Staatsanwaltschaft

Wie am heutigen Freitag mitgeteilt wurde, sind die Ermittlungen in dem Fall eingestellt, es wird zu keiner Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung kommen.

Beim Sturz war Michel (l.) lebensgefährlich verletzt worden. © Friso Gentsch/dpa

Die Vorwürfe, die Vogt, Michel und andere Sportler im Anschluss an den Unfall erhoben, richteten sich vor allem gegen die IBSF (Internationaler Bobverband), die nicht genug für die Sicherheit der Athleten tue. Die Debatte ist jedoch schwierig, da die verschiedenen Gegebenheiten der unterschiedlichen Eiskanäle auf der Welt dazu führen, dass mögliche Sicherheitsmaßnahmen nicht durchgeführt werden können.

Am 13. Februar um 13.45 Uhr verlor der Viererbob von Vogt in der Kurve 13/14 die Kontrolle, kippte auf die Seite und fuhr unkontrolliert bis zur Kurve 18 den Eiskanal hinauf. Da der Zielbereich stark ansteigend ist, rutschte der große Schlitten in die Kurve 16/17 zurück und überfuhr den dort bewusstlos in der Bahn liegenden Michel.

Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt, musste mit einem Rettungshubschrauber in die Dresdner Uniklinik geflogen werden. Den Ärzten dort gelang es, in vier Operationen den Sportler wieder "einigermaßen zusammenzuflicken", wie er selbst zwei Wochen nach dem Sturz auf Instagram mitteilte.

Nach neun Tagen in Dresden wurde er in ein Schweizer Krankenhaus geflogen. Ob er dieses nun schon wieder verlassen konnte, ist derzeit nicht bekannt.