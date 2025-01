Deutscher Wintersport-Star rast mit gebrochenem Fuß zu EM-Silber!

Winterberg - Was für eine Leistung! Der deutsche Rodel-Gesamtweltcupsieger Max Langenhan (25) hat bei der EM in Winterberg Silber eingefahren. So weit, so normal inzwischen für den deutschen Seriensieger - doch bei den Heim-Titelkämpfen ging der 25-Jährige mit einem gebrochenen Fuß an den Start!