Sechs Spiele Sperre! Eishockey-Profi leistet sich unglaubliche Tätlichkeit gegen Schiedsrichter
Augsburg - Bei den Augsburger Panthern läuft es in 2026 alles andere als rund. Erst schmiss der Eishockey-Erstligist Anfang des Jahres Stürmer Florian Elias (23) raus, nun leistete sich der nächste Angreifer eine böse Entgleisung. Deshalb muss der Klub in den kommenden sechs Spielen auf Alexandre Grenier (34) verzichten.
Der Kanadier, der vor der Saison von den Kölner Haien nach Bayern gewechselt war, und sich seitdem mit elf Toren und 22 Assists als wichtige Säule im Team etabliert hat, beging im Heimspiel am Sonntag gegen seinen Ex-Verein eine heftige Tätlichkeit.
Im ersten Drittel lief die 13. Spielminute, als Linienrichter Lukas Pfriem nach einem Kampf um den Puck kurzzeitig mit dem Knie zu Boden ging und sich mit der rechten Hand daraufhin bei Grenier in der Kniekehle abstützte. Dann passierte das Unglaubliche, denn der Center verpasste dem Offiziellen mit seinem Schläger einen Schlag auf die Wade/Kniekehle.
Auf dem Eis gab es dafür keine Strafe, auch fand sich die Verfehlung nicht auf dem offiziellen Spielberichtsbogen der DEL. Doch nach Ende der Partie leitete der Disziplinarausschuss der Liga nach Sichtung der Videobilder ein Verfahren gegen den Kanadier ein, an dessen Ende dann sechs Spiele Sperre plus eine Geldstrafe standen.
Im Netz wird die Entscheidung heiß diskutiert, einige befinden die Strafe als zu lasch, andere als völlig übertrieben.
Florian Elias soll in der Silvesternacht seine Freundin verprügelt haben
Für den Verein kommen Entgleisung und Sperre von Grenier auf jeden Fall zur absoluten Unzeit. Denn erst zum Jahreswechsel hatte die fristlose Kündigung von Florian Elias (23) für Aufruhr gesorgt.
Er soll nach Informationen der Augsburger Allgemeinen und von Rosenheim24 in der Silvesternacht erst einen Kumpel mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll es in einer Wohnung mit seiner Freundin zu einem Streit gekommen sein. Dabei soll er sie verprügelt haben, sie soll dabei eine blutige Lippe sowie blaue Flecke am Oberkörper und den Beinen davongetragen haben.
Bei ihr soll es sich um die Eishockey-Nationalspielerin Celina Haider (25) handeln, die erst Mitte Dezember auf eigenen Wunsch den ERC Ingolstadt verlasen und sich den Eisbären Berlin angeschlossen hat.
Die Stürmerin ist auch vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina in wenigen Wochen nominiert worden. Elias hatte sich nach seinem Rauswurf in Augsburg auf Instagram zu Wort gemeldet. "Ich habe aus meinen gesundheitlichen Problemen sofortige Konsequenzen gezogen und bekomme seit dem 1.1.2026 professionelle Hilfe in einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie. Dort werde ich seitdem stationär behandelt", erklärte er auf seinem Profil.
Zudem entschuldigte er sich öffentlich bei "allen, die ich enttäuscht habe". Er werde seine Profi-Eishockey-Karriere vorübergehend pausieren, da er derzeit nicht in der Lage sei, seinen Beruf auszuüben.
Ohne ihn, Grenier und womöglich die zuletzt verletzten Donald Busdeker (26) und T.J. Trevelyan (41) muss der AEV am Freitag bei den Löwen Frankfurt ran.
Titelfoto: IMAGO / Beautiful Sports