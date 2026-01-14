Sechs Spiele Sperre! Eishockey-Profi leistet sich unglaubliche Tätlichkeit gegen Schiedsrichter

Nach einer Tätlichkeit gegen Linienrichter Lukas Pfriem ist Augsburg-Stürmer Alexandre Grenier in der DEL nachträglich für sechs Spiele gesperrt worden.

Von Tina Hofmann

Augsburg - Bei den Augsburger Panthern läuft es in 2026 alles andere als rund. Erst schmiss der Eishockey-Erstligist Anfang des Jahres Stürmer Florian Elias (23) raus, nun leistete sich der nächste Angreifer eine böse Entgleisung. Deshalb muss der Klub in den kommenden sechs Spielen auf Alexandre Grenier (34) verzichten.

Alexandre Grenier (34, l.) und Lukas Pfriem (r.) hatten schon bei einer Partie im Oktober der Panther gegen die Eisbären Berlin Redebedarf. © IMAGO / Beautiful Sports Der Kanadier, der vor der Saison von den Kölner Haien nach Bayern gewechselt war, und sich seitdem mit elf Toren und 22 Assists als wichtige Säule im Team etabliert hat, beging im Heimspiel am Sonntag gegen seinen Ex-Verein eine heftige Tätlichkeit. Im ersten Drittel lief die 13. Spielminute, als Linienrichter Lukas Pfriem nach einem Kampf um den Puck kurzzeitig mit dem Knie zu Boden ging und sich mit der rechten Hand daraufhin bei Grenier in der Kniekehle abstützte. Dann passierte das Unglaubliche, denn der Center verpasste dem Offiziellen mit seinem Schläger einen Schlag auf die Wade/Kniekehle. Auf dem Eis gab es dafür keine Strafe, auch fand sich die Verfehlung nicht auf dem offiziellen Spielberichtsbogen der DEL. Doch nach Ende der Partie leitete der Disziplinarausschuss der Liga nach Sichtung der Videobilder ein Verfahren gegen den Kanadier ein, an dessen Ende dann sechs Spiele Sperre plus eine Geldstrafe standen. Eishockey Nach Schock-Szene: Eishockey-Profi muss ins Krankenhaus Im Netz wird die Entscheidung heiß diskutiert, einige befinden die Strafe als zu lasch, andere als völlig übertrieben.

Florian Elias soll in der Silvesternacht seine Freundin verprügelt haben