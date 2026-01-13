Bizarres Chaos bei Eishockey-Spiel: Plötzlich prügeln Kinder aufeinander ein

Hershey (USA) - Früh prügelt sich! Dass es beim Eishockey gern auch mal abseits des sportlichen Wettkampfes zur Sache geht, ist kein Geheimnis. Bei einem Spiel der Hershey Bears in den USA staunten die Zuschauer aber nicht schlecht, als plötzlich mehrere Kinder auf dem Eis die Fäuste fliegen ließen.

Die Nachwuchsspieler kannten kein Halten mehr und schlugen munter zu. © Screenshot/X/allieberube

Wie "USA Today" berichtet, ereignete sich der kuriose Kampf am Samstag beim AHL-Duell der gastgebenden Bears gegen die Cleveland Monsters.

Im Rahmen der Aktion "Mites on Ice", auf Deutsch "Winzlinge auf Eis", bekommen Jugendteams demnach regelmäßig die Chance auf ein paar Minuten im Rampenlicht.

Die U8-Mannschaft der Central Penn Panthers, die für das Show-Spiel aufgeteilt wurde, nutzte die Chance jedoch für ruppiges Chaos: Minutenlang schubsten sich die Kinder übers Spielfeld, schlugen wild geworden aufeinander ein oder rangen miteinander, ohne dass ein Erwachsener eingriff.

Anschließend sah sich die zuständige Atlantic Amateur Hockey Association (AAHS) sogar zu einem Statement gezwungen: "Unsere Partner, die Liga und der Klub untersuchen die Angelegenheit und werden angemessene Disziplinarmaßnahmen gegen die beteiligten Spieler und Teammitarbeiter ergreifen", hieß es darin.

Außerdem bezeichnete die AAHS die Prügelei als "inszeniert", ohne jedoch genauer darauf einzugehen.