Bizarres Chaos bei Eishockey-Spiel: Plötzlich prügeln Kinder aufeinander ein
Hershey (USA) - Früh prügelt sich! Dass es beim Eishockey gern auch mal abseits des sportlichen Wettkampfes zur Sache geht, ist kein Geheimnis. Bei einem Spiel der Hershey Bears in den USA staunten die Zuschauer aber nicht schlecht, als plötzlich mehrere Kinder auf dem Eis die Fäuste fliegen ließen.
Wie "USA Today" berichtet, ereignete sich der kuriose Kampf am Samstag beim AHL-Duell der gastgebenden Bears gegen die Cleveland Monsters.
Im Rahmen der Aktion "Mites on Ice", auf Deutsch "Winzlinge auf Eis", bekommen Jugendteams demnach regelmäßig die Chance auf ein paar Minuten im Rampenlicht.
Die U8-Mannschaft der Central Penn Panthers, die für das Show-Spiel aufgeteilt wurde, nutzte die Chance jedoch für ruppiges Chaos: Minutenlang schubsten sich die Kinder übers Spielfeld, schlugen wild geworden aufeinander ein oder rangen miteinander, ohne dass ein Erwachsener eingriff.
Anschließend sah sich die zuständige Atlantic Amateur Hockey Association (AAHS) sogar zu einem Statement gezwungen: "Unsere Partner, die Liga und der Klub untersuchen die Angelegenheit und werden angemessene Disziplinarmaßnahmen gegen die beteiligten Spieler und Teammitarbeiter ergreifen", hieß es darin.
Außerdem bezeichnete die AAHS die Prügelei als "inszeniert", ohne jedoch genauer darauf einzugehen.
Videos der Kinder-Prügelei auf X
Hershey Bears und Central Penn Panthers reagieren auf Kinder-Prügelei
Daneben meldeten sich inzwischen auch die Hershey Bears sowie die Central Penn Panthers in Mitteilungen zu Wort.
"Die Sicherheit, das Wohlbefinden und ein positives Erlebnis für alle Teilnehmer - insbesondere der jungen Spieler - stehen bei uns im Vordergrund", erklärten die Panthers. Derzeit werde eine interne Untersuchung durchgeführt, um die genauen Umstände des Vorfalls vollständig zu verstehen.
Die Bears betonten hingegen, dass die Ereignisse "nicht die Werte des Sports oder die Standards, die wir von jungen Athleten erwarten", repräsentieren würden.
"Eishockey muss immer im Rahmen der Regeln gespielt werden, mit Sicherheit als oberste Priorität", so der AHL-Klub weiter.
Titelfoto: Montage: Screenshot/X/allieberube