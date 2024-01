DEL-Klub reagiert romantisch: Eishockey-Profi bestätigt Wechsel auf Tinder!

"It's a Match! Ihr habt euch beide ein Like gegeben", stand auf einem auf X geteilten Bild des ERC, darunter das Klublogo neben einem Schnappschuss des Eishockey-Profis im Tinder-Stil.

Ein Screenshot des Dating-Accounts von Farrance machte in den sozialen Netzwerken schnell die Runde, weshalb schließlich sogar der Deutsche Meister von 2014 in seiner Transfer-Verkündung Bezug zur virtuellen Partnersuche nahm.

"Neu in Deutschland. ERC Ingolstadt", stand in der Bio des 24-Jährigen. Dazu wollte er die Damenwelt mit einem adretten Foto von sich in einem weißen Hemd und schwarzem Sakko überzeugen.

In der High School und im College galt David Farrance (24) als großes Talent, ehe er 2017 von einem NHL-Team gedraftet wurde. (Archivfoto) © ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der im Bundesstaat New York geborene US-Amerikaner wechselt zunächst bis zum Saisonende von den Toronto Maple Leafs an die Donau.

In Kanada stand er jedoch hauptsächlich für die Toronto Marlies, dem Farmteam der Maple Leafs aus der AHL, auf dem Eis. 2017 wurde er an 92. Stelle im NHL-Draft von den Nashville Predators ausgewählt, zweimal kam er anschließend in der Eliteliga zum Einsatz. Zuletzt bestritt er zwölf Spiele für die Newfoundland Growlers in der ECHL.

"Mein Anspruch ist es, dem Team dabei zu helfen, Spiele zu gewinnen. Der beste Weg, um das zu erreichen, ist, hart zu spielen, mich nahtlos ins Team zu integrieren und jeden Tag mein Bestes zu geben", erklärte Farrance im Zuge des Transfers.

Neben den gegnerischen Angreifern sollten sich vermutlich auch die Junggesellinnen in der oberbayrischen Großstadt in Acht nehmen.