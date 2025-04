Angst vor nächster Pyroshow? Darum wechseln die Eislöwen in Ravensburg die Hotels

Eine Feuerwerksbatterie wie diese flog den Dresdner Eislöwen in Kassel mitten in der Nacht buchstäblich im Schlaf um die Ohren. © Andreas Kretschel

Auch die verschiedenen Hotels, in denen Travis Turnbull (38) & Co. vor den Partien am Bodensee schlafen werden.

"Wir wollen ja nicht geweckt werden", verriet Sportdirektor Matthias Roos (45) den Grund. Wieso? TAG24 erfuhr, dass die Eislöwen vorm dritten Duell der "best of seven"-Serie in Kassel gegen 0.30 Uhr von einer Feuerwerksbatterie im schicken 4-Sterne-Hotel Schäferberg jäh aus den Träumen gerissen wurden.

Wie im Fußball mittlerweile üblich, versuchten die Huskies-Fans alles (im Gegensatz zu ihren Spielern), um die Dresdner auf dem Weg zur Meisterschaft zu stoppen. Doch die Mannschaft ist so klar, so fokussiert, dass selbst diese zweiminütige "Nachtruhe-Störung" sie nicht von ihrem Weg abbrachte.

Die Eislöwen gewannen damals 2:1 nach Verlängerung und für Coach Niklas Sundblad (52) war's der Schlüssel zum Finaleinzug.