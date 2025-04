Nach doppelter Overtime: Eislöwen siegen für Ex-Coach

Kassel - "Für Jiri", hatten sich sicherlich Dresdens Puckjäger in Spiel drei der Halbfinal-Serie gegen die Kassel Huskies vorgenommen. Der Aufstiegs-Coach der Eislöwen von 2005, Jiri Kochta, war am Donnerstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Der ESC trauert, langte aber selbstredend in der mit 5700 vollen Nordhessen Arena ordentlich hin.