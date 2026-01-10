DEL Winter Game in Dresden live: Blindenradio von Dynamo Dresden kommentiert heute

DEL Winter Game in Dresden im Liveblog: Blindenradio von Dynamo Dresden kommentiert heute.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf

Dresden - Es ist angerichtet! Heute steigt das DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin im Rudolf-Harbig-Stadion (17 Uhr).

32.000 Fans werden erwartet, bei knackigen -12 Grad wird es zur Spielzeit eisig kalt. Wir berichten für Euch in unserem Liveblog vor Beginn des Mega-Events, während und nach dem Spiel.

16.12 Uhr: Die Teams sind zum Warm-up auf dem Eis, Dynamo-Klänge hallen durch das Stadion

Die Teams sind fürs Warm-up da! "Dynamo"-Klänge hallen durch das Rudolf-Harbig-Stadion, doch sie kommen nicht von den Dresdnern, sondern den Eisbären Berlin.

15.56 Uhr: Fans von zahlreichen Teams aus der ganzen Republik und Tschechien kommen

Fans aus der ganzen Republik sind angereist, um das Spiel des Jahres zu sehen. Gesehen wurden auf der Anreise Trokots von: Eispiraten Crimmitschau, Lausitzer Füchse, Kölner Haie, Kassel Huskies, Selber Wölfe, Blue Devils Weiden, Karlsbad, Litvinov, IceFighters Leipzig, Eisbären Regensburg.

15.51 Uhr: Blindenradio von Dynamo Dresden kommentiert heute das Eishockey

Das Blindenradio von Dynamo Dresden kommentiert heute das DEL Winter Game zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin für die Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen. Den Stream findet Ihr auf der Seite von Mycrocast.

Thomas (42), André (46) und Sylvio (41, v.l.) vom Blindenradio von Dynamo Dresden kommentieren heute da Spiel für blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderung. © privat

15.33 Uhr: Trevor Parkes dreht bei der Ankunft den Swag auf

Einer hat den Swag aufgedreht bei der Ankunft: Trevor Parkes kommt mit cooler Sonnenbrille zum Spiel des Jahres an.

Trevor Parkes von den Dresdner Eislöwen bei der Ankunft am Stadion. © Thomas Heide

15.20 Uhr: Das ist das Line-up der Eisbären Berlin

Nun steht auch das Team der Eisbären Berlin fest. Wie zu erwarten war, steht Jake Hildebrand im Tor. Unterdessen kommt es nicht zum vorzeitigen Comeback von Kapitän Kai Wissmann. Er war zwar gestern beim Training auf dem Eis, steht aber jetzt nicht im Kader. Das Eisbären-Team: 30 HILDEBRAND Jake 1 STETTMER Jonas 5 REINKE Mitchell 9 RONNING Ty 10 BERGMANN Lean 12 MIK Eric 17 DEA Jean-Sébastien 18 MÜLLER Jonas 23 BYRON Blaine 33 LEDEN Matej 38 VEILLEUX Yannick 40 GEIBEL Korbinian 43 EDER Andreas 56 NIEMELÄINEN Markus 74 LANCASTER Lester 75 PANOCHA Norwin 77 HÖRDLER Eric 92 NOEBELS Marcel 93 PFÖDERL Leonhard 94 KIRK Liam 95 TIFFELS Frederik

15.09 Uhr: Mit diesem Team gehen die Eislöwen Dresden ins Winter Game

Bei den Eislöwen wird Janik Schwendener das Tor hüten. Auch Jussi Olkinuora und Paul Stocker stehen im Kader. Das komplette Line-up der Eislöwen: 62 SCHWENDENER Janick 45 OLKINUORA Juho 55 STOCKER Paul 3 MCCREA Alec 8 ORTEGA Austin 9 LEBLANC Andrew 14 CHARTIER Rourke 15 SUESS C.J. 17 BOUMA Lance 19 POSTEL Niklas 20 PISCHOFF Matthias 23 GRANZ Oliver 25 HAMMOND Tariq 32 HENDRESCHKE Ricardo 33 SUVANTO David 47 GORCIK Sebastian 57 JOHANSSON Emil 61 BRAUN Justin 75 RIEDL Bruno 84 PARKES Trevor 91 TURNBULL Travis (C) 92 ANDRES Tomáš

Nicht mit dabei sind Andrew Yogan und Simon Karlsson. Die Partie geleitet wird übrigens von den Schiedsrichtern Marian Rohatsch und Sirko Hunnius.

Janik Schwendener (l.) wird im Tor stehen, Jussi Olkinuora (r.) muss erstmal auf die Bank. © Thomas Heide

14.59 Uhr: Eislöwen-Profis sind da!

Geschafft! Nur wenige Minuten später nach der Eisbären-Ankunft am RHS fuhr nun endlich auch der Eislöwen-Mannschaftsbus vor. Um exakt 14.50 Uhr manövrierte sich der Dresdner Teambus ans Wohnzimmer von Dynamo Dresden.

Der Eislöwen-Mannschaftsbus rollt ans Stadion vor. © Bildmontage: TAG24/Tina Hofmann

Die Eislöwen verlassen den Mannschaftsbus. © Bildmontage: TAG24/Tina Hofmann

14.48 Uhr: Ankunft der Eisbären am Rudolf-Harbig-Stadion

Die Profis der Berliner Eisbären sind am Rudolf-Harbig-Stadion angekommen. Gegen 14.40 Uhr fuhr der Mannschaftsbus vor, wurde dabei von einem Einsatzwagen der Polizei begleitet.

Die Eisbären fuhren als erstes Team am RHS vor. © Bildmontage: TAG24/Tina Hofmann

Die Eisbären-Stars steigen aus dem Teambus. © Bildmontage: TAG24/Tina Hofmann

14 Uhr: Besonderes Duell für Eislöwen-Sportdirektor Baxmann

In der Brust vom neuen Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (40) schlagen zwei Herzen. 18 Jahre lang spielte er für die Eisbären Berlin, wurde mit dem Team siebenmal Deutscher Meister und erhielt den Spitznamen "Mister Zuverlässig". Heute gilt sein Herz aber seinem neuen Arbeitgeber, den Eislöwen, auch wenn sein Sohn und seine Tochter im Eisbären-Trikot kommen werden. Beide bekommen vom Papa wohl noch eine Eislöwen-Mütze verpasst.

Jens Baxmann (40, r.) mit Ex-Trainer und jetzigem Stellvertretenden Vorsitzenden der Eisbären, Peter John Lee (70, l.). © Thomas Heide

13.14 Uhr: Darum haben die Spieler schwarze Streifen fürs DEL Winter Game im Gesicht

Auffällig: Die Spieler beider Teams hatten schon bei den Trainings schwarze Streifen im Gesicht. Da es ein Outdoor-Game ist, ganz andere Licht- und Reflexionsverhältnisse als in der Halle herrschen, dient es als Refelxionsschutz.

Eislöwen-Goalie Jussi Olkinuora hat ein besonderes Design seiner Bemalung gewählt: ein Katzengesicht. © Thomas Heide

12.25 Uhr: Eislöwen-Bosse schippen Schnee, damit das Spiel stattfinden kann

Starker Einsatz! Die Eislöwen Bosse Maik Walsdorf (38, Geschäftsführer), Jens Baxmann (40, Sportdirektor) und Steve Maschick (Leiter Sponsoring und Ticketing) packten am Samstagvormittag selbst mit an und schippten Schneee, damit die Traversen frei sind und das Spiel wie geplant stattfinden kann.

Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (40, l.), Sponsoringleiter Steve Maschik (M.) und Geschäftsführer Maik Walsorf (38, r.) packten beim Schneeschippen am Samstagvormittag mit an. © Bildmontage: Anthony Quint / Die Sportwerk GmbH

12.13 Uhr: Kommt es heute im Winter Game zum Überraschungscomeback dieses Eisbären-Stars?

Einige staunten nicht schlecht, als beim ersten Training der Eisbären Berlin am Freitagnachmittag plötzlich Kapitän und Verteidiger Kai Wissmann (29) auf dem Dresdner Eis stand. Der Ex-Eislöwe war bei der Pressekonferenz im Juni, als die Austragung des Winter Games verkündet wurde, noch voller Vorfreude, schließlich hatte er mit seinem Ex-Verein ein solches Spiel 2016 im Rudolf-Harbig-Stadion schon erlebt. Doch im August riss er sich die Achillessehne, bis jetzt hat er kein einziges Spiel absolviert. In der Woche wurde er aber dennoch von Nationaltrainer Harold Kreis (66) in den Kader für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berufen. Kreis meinte, Wissmann könne bis zum Trainingslager in Bozen noch vier, fünf Ligaspiele absolvieren. Wenn er heute aufläuft, sind es sechs, ein Comeback wäre also durchaus überraschend. Die Eisbären waren in dieser Saison gebeutelt von Verletzungspech, doch mit Wissmann wären sie wieder komplett. Auch Superstar Ty Ronning ist wieder fit, er gab bei der 3:4-Niederlage am Donnerstag in Iserlohn sein Comeback.

Kai Wissmann (29) könnte heute sein Comeback nach Achillessehnenriss geben. © Thomas Heide

11.30 Uhr: Das müssen die Fans vor dem DEL Winter Game 2026 heute wissen

32.000 Fans werden heute zum DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin erwartet. Seit Freitag hat es in der sächsischen Landeshauptstadt ordentlich geschneit, zum Auftaktbully werden ordentlich Minusgrade erwartet. Fans sollten folgende Dinge für ihren Besuch im Stadion wissen: Das Eintrittsticket gilt ab 13 Uhr als Fahrkarte im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und bis zum Folgetag um 4 Uhr



Keine gesonderten Parkplätze rund ums Stadion vorhanden, Anreise mit dem ÖPNV sowie die Nutzung von P&R-Stellplätzen wird dringend empfohlen

Spiel ist ausverkauft, niemand sollte ohne Ticket anreisen, vor Ort werden keine verkauft

an Merchandising-Ständen rund ums Stadion können Fanartikel beider Teams für das Winter Game erstanden werden (Bar- und Kartenzahlung möglich)

Kartenzahlung beim Catering möglich Folgende Dinge dürfen mit ins Stadion genommen werden:

Decken und Sitzkissen

Powerbanks (max. Handgröße)

Heizgürtel und Heizweste (mit Powerbank)

Taschenwärmer (max. Handgröße)

Taschen und Rucksäcke DIN A4-Größe (alles, was größer ist, ist verboten und kann NICHT am Stadion abgegeben werden)

Medizinische Hilfsmittel und Geräte

Digitalkamera

Taschenschirm Diese Dinge dürfen NICHT mit ins Stadion genommen werden:

Tetrapak

Getränke und Thermosflaschen/-kannen

Kamera mit Objektiv

Stockregenschirm

Rollatoren (kleine Gehhilfen wie Krücken und Gehstock sind erlaubt)

Wunderkerzen und Pyrotechnik

Kinderwagen und Handwagen

Konfetti und Luftschlangen Das Programm des Winter Games sieht wie folgt aus:

15 Uhr: Stadionöffnung mit Pre-Game-Show und Auftritt "Disco Dice"



16.12: Uhr Start des Warm-ups der Teams



16.40: Uhr Beginn der Einlaufshow und Singen der Nationalhymne durch René Pape sowie Ehrenbully durch die "Special Olympics Sportlerin des Jahres" Sophie Dzaidek und Paralympics-Teilnehmer Christian Pilz



17 Uhr: Bully



1. Drittelpause: Auftritt Comedian Olaf Schubert



2. Drittelpause: Auftritt "Disco Dice"

Heute steig das DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin © Thomas Heide

10. Januar, 10.50 Uhr: DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin