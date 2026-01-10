DEL Winter Game in Dresden live: Blindenradio von Dynamo Dresden kommentiert heute
Dresden - Es ist angerichtet! Heute steigt das DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin im Rudolf-Harbig-Stadion (17 Uhr).
32.000 Fans werden erwartet, bei knackigen -12 Grad wird es zur Spielzeit eisig kalt.
Wir berichten für Euch in unserem Liveblog vor Beginn des Mega-Events, während und nach dem Spiel.
16.12 Uhr: Die Teams sind zum Warm-up auf dem Eis, Dynamo-Klänge hallen durch das Stadion
Die Teams sind fürs Warm-up da! "Dynamo"-Klänge hallen durch das Rudolf-Harbig-Stadion, doch sie kommen nicht von den Dresdnern, sondern den Eisbären Berlin.
15.56 Uhr: Fans von zahlreichen Teams aus der ganzen Republik und Tschechien kommen
Fans aus der ganzen Republik sind angereist, um das Spiel des Jahres zu sehen. Gesehen wurden auf der Anreise Trokots von: Eispiraten Crimmitschau, Lausitzer Füchse, Kölner Haie, Kassel Huskies, Selber Wölfe, Blue Devils Weiden, Karlsbad, Litvinov, IceFighters Leipzig, Eisbären Regensburg.
15.51 Uhr: Blindenradio von Dynamo Dresden kommentiert heute das Eishockey
Das Blindenradio von Dynamo Dresden kommentiert heute das DEL Winter Game zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin für die Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen.
Den Stream findet Ihr auf der Seite von Mycrocast.
15.33 Uhr: Trevor Parkes dreht bei der Ankunft den Swag auf
Einer hat den Swag aufgedreht bei der Ankunft: Trevor Parkes kommt mit cooler Sonnenbrille zum Spiel des Jahres an.
15.20 Uhr: Das ist das Line-up der Eisbären Berlin
Nun steht auch das Team der Eisbären Berlin fest. Wie zu erwarten war, steht Jake Hildebrand im Tor. Unterdessen kommt es nicht zum vorzeitigen Comeback von Kapitän Kai Wissmann. Er war zwar gestern beim Training auf dem Eis, steht aber jetzt nicht im Kader.
Das Eisbären-Team:
30 HILDEBRAND Jake
1 STETTMER Jonas
5 REINKE Mitchell
9 RONNING Ty
10 BERGMANN Lean
12 MIK Eric
17 DEA Jean-Sébastien
18 MÜLLER Jonas
23 BYRON Blaine
33 LEDEN Matej
38 VEILLEUX Yannick
40 GEIBEL Korbinian
43 EDER Andreas
56 NIEMELÄINEN Markus
74 LANCASTER Lester
75 PANOCHA Norwin
77 HÖRDLER Eric
92 NOEBELS Marcel
93 PFÖDERL Leonhard
94 KIRK Liam
95 TIFFELS Frederik
15.09 Uhr: Mit diesem Team gehen die Eislöwen Dresden ins Winter Game
Bei den Eislöwen wird Janik Schwendener das Tor hüten. Auch Jussi Olkinuora und Paul Stocker stehen im Kader.
Das komplette Line-up der Eislöwen:
62 SCHWENDENER Janick
45 OLKINUORA Juho
55 STOCKER Paul
3 MCCREA Alec
8 ORTEGA Austin
9 LEBLANC Andrew
14 CHARTIER Rourke
15 SUESS C.J.
17 BOUMA Lance
19 POSTEL Niklas
20 PISCHOFF Matthias
23 GRANZ Oliver
25 HAMMOND Tariq
32 HENDRESCHKE Ricardo
33 SUVANTO David
47 GORCIK Sebastian
57 JOHANSSON Emil
61 BRAUN Justin
75 RIEDL Bruno
84 PARKES Trevor
91 TURNBULL Travis (C)
92 ANDRES Tomáš
Nicht mit dabei sind Andrew Yogan und Simon Karlsson. Die Partie geleitet wird übrigens von den Schiedsrichtern Marian Rohatsch und Sirko Hunnius.
14.59 Uhr: Eislöwen-Profis sind da!
Geschafft! Nur wenige Minuten später nach der Eisbären-Ankunft am RHS fuhr nun endlich auch der Eislöwen-Mannschaftsbus vor.
Um exakt 14.50 Uhr manövrierte sich der Dresdner Teambus ans Wohnzimmer von Dynamo Dresden.
14.48 Uhr: Ankunft der Eisbären am Rudolf-Harbig-Stadion
Die Profis der Berliner Eisbären sind am Rudolf-Harbig-Stadion angekommen.
Gegen 14.40 Uhr fuhr der Mannschaftsbus vor, wurde dabei von einem Einsatzwagen der Polizei begleitet.
14 Uhr: Besonderes Duell für Eislöwen-Sportdirektor Baxmann
In der Brust vom neuen Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (40) schlagen zwei Herzen.
18 Jahre lang spielte er für die Eisbären Berlin, wurde mit dem Team siebenmal Deutscher Meister und erhielt den Spitznamen "Mister Zuverlässig".
Heute gilt sein Herz aber seinem neuen Arbeitgeber, den Eislöwen, auch wenn sein Sohn und seine Tochter im Eisbären-Trikot kommen werden. Beide bekommen vom Papa wohl noch eine Eislöwen-Mütze verpasst.
13.14 Uhr: Darum haben die Spieler schwarze Streifen fürs DEL Winter Game im Gesicht
Auffällig: Die Spieler beider Teams hatten schon bei den Trainings schwarze Streifen im Gesicht. Da es ein Outdoor-Game ist, ganz andere Licht- und Reflexionsverhältnisse als in der Halle herrschen, dient es als Refelxionsschutz.
12.25 Uhr: Eislöwen-Bosse schippen Schnee, damit das Spiel stattfinden kann
Starker Einsatz! Die Eislöwen Bosse Maik Walsdorf (38, Geschäftsführer), Jens Baxmann (40, Sportdirektor) und Steve Maschick (Leiter Sponsoring und Ticketing) packten am Samstagvormittag selbst mit an und schippten Schneee, damit die Traversen frei sind und das Spiel wie geplant stattfinden kann.
12.13 Uhr: Kommt es heute im Winter Game zum Überraschungscomeback dieses Eisbären-Stars?
Einige staunten nicht schlecht, als beim ersten Training der Eisbären Berlin am Freitagnachmittag plötzlich Kapitän und Verteidiger Kai Wissmann (29) auf dem Dresdner Eis stand.
Der Ex-Eislöwe war bei der Pressekonferenz im Juni, als die Austragung des Winter Games verkündet wurde, noch voller Vorfreude, schließlich hatte er mit seinem Ex-Verein ein solches Spiel 2016 im Rudolf-Harbig-Stadion schon erlebt.
Doch im August riss er sich die Achillessehne, bis jetzt hat er kein einziges Spiel absolviert. In der Woche wurde er aber dennoch von Nationaltrainer Harold Kreis (66) in den Kader für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berufen. Kreis meinte, Wissmann könne bis zum Trainingslager in Bozen noch vier, fünf Ligaspiele absolvieren.
Wenn er heute aufläuft, sind es sechs, ein Comeback wäre also durchaus überraschend. Die Eisbären waren in dieser Saison gebeutelt von Verletzungspech, doch mit Wissmann wären sie wieder komplett. Auch Superstar Ty Ronning ist wieder fit, er gab bei der 3:4-Niederlage am Donnerstag in Iserlohn sein Comeback.
11.30 Uhr: Das müssen die Fans vor dem DEL Winter Game 2026 heute wissen
32.000 Fans werden heute zum DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin erwartet. Seit Freitag hat es in der sächsischen Landeshauptstadt ordentlich geschneit, zum Auftaktbully werden ordentlich Minusgrade erwartet.
Fans sollten folgende Dinge für ihren Besuch im Stadion wissen:
- Das Eintrittsticket gilt ab 13 Uhr als Fahrkarte im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und bis zum Folgetag um 4 Uhr
- Keine gesonderten Parkplätze rund ums Stadion vorhanden, Anreise mit dem ÖPNV sowie die Nutzung von P&R-Stellplätzen wird dringend empfohlen
- Spiel ist ausverkauft, niemand sollte ohne Ticket anreisen, vor Ort werden keine verkauft
- an Merchandising-Ständen rund ums Stadion können Fanartikel beider Teams für das Winter Game erstanden werden (Bar- und Kartenzahlung möglich)
- Kartenzahlung beim Catering möglich
- Folgende Dinge dürfen mit ins Stadion genommen werden:
- Decken und Sitzkissen
- Powerbanks (max. Handgröße)
- Heizgürtel und Heizweste (mit Powerbank)
- Taschenwärmer (max. Handgröße)
- Taschen und Rucksäcke DIN A4-Größe (alles, was größer ist, ist verboten und kann NICHT am Stadion abgegeben werden)
- Medizinische Hilfsmittel und Geräte
- Digitalkamera
- Taschenschirm
- Diese Dinge dürfen NICHT mit ins Stadion genommen werden:
- Tetrapak
- Getränke und Thermosflaschen/-kannen
- Kamera mit Objektiv
- Stockregenschirm
- Rollatoren (kleine Gehhilfen wie Krücken und Gehstock sind erlaubt)
- Wunderkerzen und Pyrotechnik
- Kinderwagen und Handwagen
- Konfetti und Luftschlangen
- Das Programm des Winter Games sieht wie folgt aus:
- 15 Uhr: Stadionöffnung mit Pre-Game-Show und Auftritt "Disco Dice"
- 16.12: Uhr Start des Warm-ups der Teams
- 16.40: Uhr Beginn der Einlaufshow und Singen der Nationalhymne durch René Pape sowie Ehrenbully durch die "Special Olympics Sportlerin des Jahres" Sophie Dzaidek und Paralympics-Teilnehmer Christian Pilz
- 17 Uhr: Bully
- 1. Drittelpause: Auftritt Comedian Olaf Schubert
- 2. Drittelpause: Auftritt "Disco Dice"
10. Januar, 10.50 Uhr: DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin
Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderbaren Wintertag aus Dresden. Wir berichten heute für Euch in unserem Liveblog über alles Wichtige vor dem Mega-Event, während des Spiels und nach der Partie.
Titelfoto: privat