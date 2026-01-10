DEL Winter Game in Dresden live: Die Eislöwen gehen in Führung!

DEL Winter Game in Dresden im Liveblog: Die Eislöwen gehen in Führung!

Von Tina Hofmann

Dresden - Es ist angerichtet! Aktuell steigt das DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin im Rudolf-Harbig-Stadion (17 Uhr).

32.000 Fans sind da, bei knackigen -10 Grad ist es eisig kalt. Spielstand: Dresdner Eislöwen - Eisbären Berlin 1:0 1:0 Tomas Andres (25. Minute) Wir berichten für Euch in unserem Liveblog vor Beginn des Mega-Events, während und nach dem Spiel.

18.15 Uhr: Nächste Chance für die Eislöwen durch Trevor Parkes

In der 32. Minute zieht Trevor Parkes einfach mal ab, doch Hildebrand ist zur Stelle. Bis jetzt zeigen die Eislöwen eine starke Leistung, die Frage wird sein, ob sie das über die gesamten 60 Minuten durchziehen können. Die Eisbären hingegen agieren etwas enttäuschend bislang, finden kein Mittel gegen den Tabellenletzten. Hat der Rekordmeister in einer anstrengenden Woche mit dem Spiel am Donnerstag noch zu viele Körner gelassen?

18.12 Uhr: Erste Prügeleinlage in der 30. Minute

In der 30. Minute gibt es die erste kurze Prügelei zwischen den beiden Teams. McCrea, Johansson, Noebels, Tiffels kriegen sich in die Haare. Auf beiden Seiten muss jeweils ein Spieler in die Kühlbox wegen übertriebener Härte. Tiffels und Johansson haben zwei Minute Pause.

18.06 Uhr: Erneut kassieren die Eislöwen eine Strafe

Und erneut kassieren die Dresdner Eislöwen eine Strafe, die dritte in diesem Spiel. Oliver Granz muss wegen Beinstellens in der 28. Minute in die Kühlbox.

18.02 Uhr: Die Führung für die Dresdner Eislöwen durch Tomas Andres

Da ist die Führung für die Dresdner Eislöwen. Tomas Andres schießt sein erstes Saisontor ausgerechnet im Winter Game und bringt damit die Gastgeber in der 25. Minute in Führung.

17.56 Uhr: Das zweite Drittel läuft beim Winter Game

Die erste 20-minütige Pause ist vorbei, das zweite Drittel läuft.

17.36 Uhr: Erste Drittelpause, es steht 0:0

Die erste Drittelpause steht an. Noch steht es 0:0. Nach einer anfänglichen Dominanz der Eisbären, kamen die Eislöwen immer besser ins Spiel und hatten zahlreiche gute Chancen, sodass am Ende sogar eine grobe Chancengleichheit herrschte. Auf beiden Seiten waren die Goalies Janik Schwendener und Jake Hildebrand jeweils zur Stelle.

17.29 Uhr: Leon Pföderl mit der guten Eisbären-Chance

In der 17. Minute haben die Eisbären durch Leon Pföderl die gute Chance, doch Schwendener ist wieder zur Stelle. Danach haben aber auch die Eislöwen gute Möglichkeiten durch Alec McCrea, doch Hildebrand kann den Puck irgendwie abwehren.

17.26 Uhr: Zwei gute Chancen für die Eislöwen durch Austin Ortega

Die Eislöwen hatten jetzt in der 15. Minute mal wieder zwei gute Chancen, dieses Mal durch Austin Ortega, der sie aber nicht nutzen kann. Den Eisbären gehörte der Beginn des Spiels, doch die Eislöwen verteidigen mit allem, was sie haben und versuchen durch Konter zum Zuge zu kommen. Die Eislöwen haben besser in die Partie gefunden mittlerweile als zu Beginn.

17.22 Uhr: Auch die Eisbären Berlin überstehen ihre erste Unterzahl

12 Minuten sind gespielt und auch die Eisbären Berlin haben ihre erste Unterzahl überstanden. Direkt danach hat Frederik Tiffels eine super Chance, doch Schwendener fängt den Puck.

Emil Johansson von den Eislöwen (l.) und Yannick Veilleux (r.) von den Eisbären im Zweikampf. © Andreas Gora/dpa

17.19 Uhr: Die erste Strafzeit für die Eisbären Berlin

In der 10. Minute gibt es nun auch die erste Strafe für die Eisbären Berlin. Wegen hohem Stocks muss Lester Lancaster auf die Bank.