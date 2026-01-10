DEL Winter Game in Dresden live: Eislöwen und Eisbären! Zwei Herzen schlagen in der Sportchef-Brust

DEL Winter Game in Dresden im Liveblog: In der Brust vom neuen Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann schlagen zwei Herzen.

Von Tina Hofmann

Dresden - Es ist angerichtet! Heute steigt das DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin im Rudolf-Harbig-Stadion (17 Uhr).

32.000 Fans werden erwartet, bei knackigen -12 Grad wird es zur Spielzeit eisig kalt. Wir berichten für Euch in unserem Liveblog vor Beginn des Mega-Events, während und nach dem Spiel.

14 Uhr: Besonderes Duell für Eislöwen-Sportdirektor Baxmann

In der Brust vom neuen Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (40) schlagen zwei Herzen. 18 Jahre lang spielte er für die Eisbären Berlin, wurde mit dem Team siebenmal Deutscher Meister und erhielt den Spitznamen "Mister Zuverlässig". Heute gilt sein Herz aber seinem neuen Arbeitgeber, den Eislöwen, auch wenn sein Sohn und seine Tochter im Eisbären-Trikot kommen werden. Beide bekommen vom Papa wohl noch eine Eislöwen-Mütze verpasst.

Jens Baxmann (40, r.) mit Ex-Trainer und jetzigem Stellvertretenden Vorsitzenden der Eisbären, Peter John Lee (70, l.). © Thomas Heide

13.14 Uhr: Darum haben die Spieler schwarze Streifen fürs DEL Winter Game im Gesicht

Auffällig: Die Spieler beider Teams hatten schon bei den Trainings schwarze Streifen im Gesicht. Da es ein Outdoor-Game ist, ganz andere Licht- und Reflexionsverhältnisse als in der Halle herrschen, dient es als Refelxionsschutz.

Eislöwen-Goalie Jussi Olkinuora hat ein besonderes Design seiner Bemalung gewählt: ein Katzengesicht. © Thomas Heide

12.25 Uhr: Eislöwen-Bosse schippen Schnee, damit das Spiel stattfinden kann

Starker Einsatz! Die Eislöwen Bosse Maik Walsdorf (38, Geschäftsführer), Jens Baxmann (40, Sportdirektor) und Steve Maschick (Leiter Sponsoring und Ticketing) packten am Samstagvormittag selbst mit an und schippten Schneee, damit die Traversen frei sind und das Spiel wie geplant stattfinden kann.

Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (40, l.), Sponsoringleiter Steve Maschik (M.) und Geschäftsführer Maik Walsorf (38, r.) packten beim Schneeschippen am Samstagvormittag mit an. © Bildmontage: Anthony Quint / Die Sportwerk GmbH

12.13 Uhr: Kommt es heute im Winter Game zum Überraschungscomeback dieses Eisbären-Stars?

Einige staunten nicht schlecht, als beim ersten Training der Eisbären Berlin am Freitagnachmittag plötzlich Kapitän und Verteidiger Kai Wissmann (29) auf dem Dresdner Eis stand. Der Ex-Eislöwe war bei der Pressekonferenz im Juni, als die Austragung des Winter Games verkündet wurde, noch voller Vorfreude, schließlich hatte er mit seinem Ex-Verein ein solches Spiel 2016 im Rudolf-Harbig-Stadion schon erlebt. Doch im August riss er sich die Achillessehne, bis jetzt hat er kein einziges Spiel absolviert. In der Woche wurde er aber dennoch von Nationaltrainer Harold Kreis (66) in den Kader für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berufen. Kreis meinte, Wissmann könne bis zum Trainingslager in Bozen noch vier, fünf Ligaspiele absolvieren. Wenn er heute aufläuft, sind es sechs, ein Comeback wäre also durchaus überraschend. Die Eisbären waren in dieser Saison gebeutelt von Verletzungspech, doch mit Wissmann wären sie wieder komplett. Auch Superstar Ty Ronning ist wieder fit, er gab bei der 3:4-Niederlage am Donnerstag in Iserlohn sein Comeback.

Kai Wissmann (29) könnte heute sein Comeback nach Achillessehnenriss geben. © Thomas Heide

11.30 Uhr: Das müssen die Fans vor dem DEL Winter Game 2026 heute wissen

32.000 Fans werden heute zum DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin erwartet. Seit Freitag hat es in der sächsischen Landeshauptstadt ordentlich geschneit, zum Auftaktbully werden ordentlich Minusgrade erwartet. Fans sollten folgende Dinge für ihren Besuch im Stadion wissen: Das Eintrittsticket gilt ab 13 Uhr als Fahrkarte im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und bis zum Folgetag um 4 Uhr



Keine gesonderten Parkplätze rund ums Stadion vorhanden, Anreise mit dem ÖPNV sowie die Nutzung von P&R-Stellplätzen wird dringend empfohlen

Spiel ist ausverkauft, niemand sollte ohne Ticket anreisen, vor Ort werden keine verkauft

an Merchandising-Ständen rund ums Stadion können Fanartikel beider Teams für das Winter Game erstanden werden (Bar- und Kartenzahlung möglich)

Kartenzahlung beim Catering möglich Folgende Dinge dürfen mit ins Stadion genommen werden:

Decken und Sitzkissen

Powerbanks (max. Handgröße)

Heizgürtel und Heizweste (mit Powerbank)

Taschenwärmer (max. Handgröße)

Taschen und Rucksäcke DIN A4-Größe (alles, was größer ist, ist verboten und kann NICHT am Stadion abgegeben werden)

Medizinische Hilfsmittel und Geräte

Digitalkamera

Taschenschirm Diese Dinge dürfen NICHT mit ins Stadion genommen werden:

Tetrapak

Getränke und Thermosflaschen/-kannen

Kamera mit Objektiv

Stockregenschirm

Rollatoren (kleine Gehhilfen wie Krücken und Gehstock sind erlaubt)

Wunderkerzen und Pyrotechnik

Kinderwagen und Handwagen

Konfetti und Luftschlangen Das Programm des Winter Games sieht wie folgt aus:

15 Uhr: Stadionöffnung mit Pre-Game-Show und Auftritt "Disco Dice"



16.12: Uhr Start des Warm-ups der Teams



16.40: Uhr Beginn der Einlaufshow und Singen der Nationalhymne durch René Pape sowie Ehrenbully durch die "Special Olympics Sportlerin des Jahres" Sophie Dzaidek und Paralympics-Teilnehmer Christian Pilz



17 Uhr: Bully



1. Drittelpause: Auftritt Comedian Olaf Schubert



2. Drittelpause: Auftritt "Disco Dice"

Heute steig das DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin © Thomas Heide

10. Januar, 10.50 Uhr: DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin