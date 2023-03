Der Kapitän geht: Jordan Knackstedt verlässt die Dresdner Eislöwen

Interims-Chefcoach Petteri Kilpivaara (37) wird in der kommenden Saison wieder kürzer treten. © Lutz Hentschel

Die wichtigste vorab: Interims-Chefcoach Petteri Kilpivaara (37) wird nächste Saison nicht mehr hauptverantwortlicher Trainer der Blau-Weißen sein. Der Finne rückt wieder ins zweite Glied, Co-Trainer Steven Rupprich (33) wird wieder als Teammanager arbeiten.



"Es hat Spaß gemacht, aber in den fünf Jahren, die ich in Dresden bin, habe ich vier Cheftrainer miterlebt. Ich habe ein zweijähriges Kind, meine Frau arbeitet hier festangestellt. Zu diesem Zeitpunkt wäre das einfach ein zu großes Risiko für mich gewesen", gab Kilpivaara am Freitag in einem Mediengespräch zu.

"Für mich ist es toll zu wissen, dass ich die beiden habe und sie jederzeit übernehmen können", erklärt der Sportliche Leiter Matthias Roos (42). Ein neuer Headcoach soll erst in der Sommerpause vorgestellt werden.

Bis dahin werden auch schon weitere Entscheidungen zum künftigen Kader bekannt sein. Denn die Planungen laufen selbstredend auf Hochtouren - unabhängig vom neuen Coach.

Fünf bis sieben Ab- und Zugänge soll es geben. Zwei Abgänge sind seit Freitag bereits klar.