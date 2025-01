Der Knoten ist geplatzt! Schießt Postel die Eislöwen zum nächsten Erfolg?

Dresden - 36 Partien hat es gedauert, dann durfte Niklas Postel endlich jubeln. Der 26-Jährige wurde in Freiburg nach dem 8:2-Sieg der Eislöwen als Mann der Partie ausgezeichnet ...

Solche Chancen hatte Niklas Postel (26) in der Vergangenheit genug. Die Scheibe sprang oft, wie gegen Crimmitschaus Goalie Michel Weidekamp (27), an den Pfosten. © Lutz Hentschel

Zwei Tore - seine ersten der Saison - und zwei Vorlagen steuerte der Stürmer bei. Gerade die Treffer ebneten den Dresdnern den Weg zum haushohen Sieg.

"Mit der Führung lässt es sich besser spielen und wir konnten mit allen vier Reihen durchgehend spielen", so Coach Niklas Sundblad (52). "Ich freue mich über die vier Tore unserer dritten Reihe, vor allem für Postel und Ricardo Hendreschke, die ihre ersten Saisontore erzielt haben."

Für Postel war die "Erleichterung groß". Der Bayer erklärt, warum: "Man arbeitet jeden Tag, arbeitet immer härter, um der Mannschaft zu helfen und das Große und Ganze im Blick zu behalten." Das heißt auch bei ihm: Aufstieg.

Dafür räumt er ein: "Ich bin Stürmer, klar, ich werde aktuell so nicht eingesetzt und habe eine andere Rolle. Wir sehen alle das Große und Ganze und dem Ziel ordnet sich viel unter - auch persönlich. Das ist nicht immer einfach, aber solange es so läuft und wir erfolgreich sind, ist dies in Ordnung."