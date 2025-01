Tor-Festival in Freiburg: Eislöwen haben die Play-offs sicher!

Freiburg - Vor dem Duell in Freiburg meinte Dane Fox: "Die Jungs sind fokussiert, weil wir ein Ziel vor Augen haben." Als ob diese Aussage noch einen Beleg brauchte, zerlegten die Eislöwen die Wölfe am heutigen Sonntagabend regelrecht ...

Eislöwen-Stürmer Niklas Postel schnappte sich hier vorm Freiburger Verteidiger Sameli Ventelä die Scheibe. Diese Aggressivität war der Schlüssel neben den beiden Treffern des Eislöwen. © IMAGO/Grant Hubbs

In der Echte-Helden-Arena hieß es am Ende 8:2 (2:0, 4:1, 2:1). In der 31. Minute war Freiburgs Goalie Patrik Cerveny so genervt, dass er kopfschüttelnd auf dem Eis stand und von Ersatzmann Fabian Hegmann erlöst wurde. Sekunden zuvor hatte Sebastian Gorcik für die Eislöwen das 6:1 erzielt.

Den Dresdner lief im Breisgau alles recht locker von der Hand. Und dies freute Coach Niklas Sundblad. Hatte der 52-Jährige doch vor der Partie gesagt: "Wir wollen jetzt jedes Spiel gewinnen. Freiburg spielt besser und besser. Es wird ein schweres Auswärtsspiel, aber wir wollen sie unbedingt schlagen."

Und so agierten seine Cracks. 29 Sekunden waren von der Uhr, da tauchte das kongeniale Trio - Travis Turnbull, Fox, Drew LeBlanc - erstmals vorm Kasten Cerveny auf.

Den Abschluss von Turnbull parierte er noch. Aber in der 3. Minute ließ ihm Niklas Postel keine Chance. Nachdem die Eislöwen im Drittel der Hausherren die Scheibe erbeutet und mit viel Übersicht agiert hatten, kam der Pass auf dem freien Tariq Hammond. Der sah Postel und dieser vollstreckte.

In der 14. war er erneut zur Stelle, als ihn von der Bande Gorcik perfekt bediente - 2:0.