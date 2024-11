"Die besten zwei Mannschaften der Liga": Spitzenspiel wird für Eislöwen zur Belastungsprobe

Die Dresdner Eislöwen haben aktuell ein Mammutprogramm und müssen am heutigen Mittwoch ausgerechnet gegen den Spitzenreiter aus Kassel ran.

Von Jens Maßlich

Dresden - Als Todd Woodcroft (52) auf der Pressekonferenz am Sonntag nach dem Sieg seiner Kassel Huskies in Landshut noch einmal bewusst gemacht wurde, dass es bereits am heutigen Mittwoch weitergeht, konnte er nur mit kritischem Blick den Kopf schütteln.

Huskies-Coach Todd Woodcroft (52) scheint wenig erfreut. © IMAGO/Jonas Philippe Die Belastung in der DEL2 ist aktuell groß, zumindest für die vier Teams, die am Dienstag oder heute direkt schon wieder ranmüssen. Und in der Dresdner Eishalle (16 Uhr) kommt es vorgezogen vom 37. Spieltag auch noch zum absoluten Topspiel. Die Huskies - mit 41 Punkten aktuell Tabellenführer - müssen sich beim Dritten, den Dresdner Eislöwen (36 Punkte), erwehren. Das Team von Niklas Sundblad (51) ist aktuell auch richtig gut drauf, wie der 5:2-Erfolg gegen die Eispiraten und das 4:0 in Regensburg unter Beweis stellten. Allerdings waren das auch zwei Teams, die im unteren Tabellendrittel angesiedelt sind. "Ich erwarte ein heißes Topspiel, schließlich sind das die besten zwei Mannschaften in der Liga", prophezeit der ESC-Coach. Dresdner Eislöwen Gute Laune bei den Eislöwen vor Derby-Kracher gegen Crimmitschau! "Kassel ist läuferisch sehr gut, taktisch diszipliniert. Das ist eine sehr gute Mannschaft, aber wir wollen die Nummer eins sein, also müssen wir sie schlagen."

Die Dresdner Eislöwen wollen die Nummer eins sein