Dieses Thema hat der Eislöwen-Sportdirektor unterschätzt

Eislöwen-Kapitän Travis Turnbull (37) ist ein Paradebeispiel für die Zwei-Flaggen-Spieler. Der US-Amerikaner spielt schon seit 2012 in Deutschland. Matthias Roos (44, r.) hatte das Thema insgesamt unterschätzt. © Bildmontage: Lutz Hentschel

Die Anzahl der Zwei-Flaggen-Spieler nimmt in Dresden deutlich zu. Bedeutet: Profis, die im Ausland ausgebildet worden, in Deutschland später den schwarz-rot-goldenen Pass bekamen und somit nicht mehr in die DEL2-Ausländer-Regel (vier pro Spiel/sechs Lizenzen) fallen. Die wird damit immer mehr umgangen.



"Das Thema hatte ich im Vorfeld der vergangenen Saison unterschätzt", gesteht Roos jetzt ein. Die Top-Teams setzten da bereits verstärkt auf diesen Trend, um die Mannschaft mit guten und bezahlbareren Spielern aus Kanada oder den USA zu verbessern.

Der Eislöwen-Sportdirektor versuchte damals mit talentierten, jungen Deutschen sein Glück und wurde nicht belohnt.

"Deshalb setzen wir jetzt auch mehr auf die Karte", so Roos. Beim Blick auf den bisherigen Kader wird dies deutlich: Tariq Hammond, Samuel und Nicolas Schindler, Tomas Andres, Sebastian Gorcik, Tomas Sykora, Travis Turnbull, Mitch Wahl und Janick Schwendener haben alle zwei Pässe.