Alle schwärmen vom Winter Game in Dresden! Nicht mal die Kälte hat die Spieler gestört

Dresden - "What a great Event!" - Coach Gerry Fleming (58) war begeistert vom DEL Winter Game zwischen seinen Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin (2:3 n.V.). Und alle schlossen sich seiner Meinung an. Es war ein Erlebnis , nichts hat vor 32.248 Fans gestört. Auch die klirrende Kälte nicht.

Frederik Tiffels (30, r.) hatte keine zusätzliche Schicht an, trotzdem empfand er es am Samstag als extrem kalt. © Thomas Heide

Ice, Ice, Baby! Das war schon knackig. Jetzt ist Eishockey eine Wintersportart, aber in keiner Halle ist es so kalt wie im Rudolf-Harbig-Stadion am Samstagabend. Als die Protagonisten nach dem Ende in die Kabine gingen, zeigte das Thermometer minus 10 Grad an. Gefrierschrank.

"Die Spieler waren ja in Bewegung. Wir Trainer haben schon gefroren", schmunzelte Serge Aubin (50), Trainer der Eisbären. Da lächelte Fleming und fügte ein "Yes" an.

War es für die Spieler wirklich nicht zu frostig? "Ja, es war extrem kalt. Aber ich habe keine zusätzliche Schicht angehabt, habe so wie immer gespielt", sagte Eisbär Frederik "Freddy" Tiffels (30) zu seiner Kleiderordnung.

"Ich war ja im Rhythmus, habe immer wieder gespielt. Wie es für die anderen war, die längere Pausen hatte, weiß ich nicht. Aber sie werden nicht gefroren haben", so der Vize-Weltmeister von 2023.

Für die Torhüter "war es sicher ein kleines Problem, weil sie nicht immer gefordert waren. Da können sie leicht abkühlen", so Fleming.