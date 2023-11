Eislöwen: Corey Neilsons schlimmster Moment - "null Verständnis!"

Landshut - In der Eislöwen-Kabine wurde Sportdirektor Matthias Roos (43) am Donnerstag laut und deutlich. Für Trainer Corey Neilson (47) und sein Team gab es eine klare Ansage nach zuletzt acht Pleiten aus zehn Spielen!

Corey Neilson (47) steht in Dresden sportlich unter Druck. Er braucht jetzt auch etwas Glück, nicht nur durch die Lotto-Werbung in seinem Rücken. © Lutz Hentschel

"Ich habe null Verständnis. Es reicht mit Ausreden, jetzt geht es ums Abliefern. Am Wochenende müssen zwei Siege her", so der 43-Jährige vor den Duellen am Freitag in Landshut und am Sonntag daheim gegen Krefeld.

Der Coach kann mit diesem Druck umgehen.

"Es ist immer schwierig, wenn die Siege ausbleiben. Dann ist es entscheidend, warum es nicht läuft. Ich glaube, alle wissen, worauf es ankommt. Es ist wichtig, auf meine Idee zu vertrauen und sich gegenseitig zu vertrauen", so Neilson.

"Ich werde mich persönlich nicht ändern. Wo soll denn dann das Vertrauen herkommen?"



Diese Druck-Situation durchlebt der 47-Jährige nicht zum ersten Mal, mit der kommt er klar. Was ihn spürbar mitnimmt, ist der Tod von Ex-DEL-Profi Adam Johnson (29).