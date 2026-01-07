Eislöwen fiebern dem Winter Game entgegen: Kindheitstraum wird wahr

Die Dresdner Eislöwen sind trotz der angesagten frostigen Temperaturen heiß auf das Winter Game im Rudolf-Harbig-Stadion.

Von Tina Hofmann

Dresden - Mit Schneefall und Minustemperaturen werden die Rahmenbedingungen für das DEL Winter Game am Samstag (17 Uhr/MagentaSport) zwischen den Eislöwen und den Eisbären Berlin im Rudolf-Harbig-Stadion frostig, doch die Herzen aller Beteiligten sind schon vor dem Highlight des Jahres heiß.

Eislöwen-Verteidiger Alec McCrea (30) fiebert dem Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion schon seit Monaten entgegen.  © Steffen Füssel

"Jedes Kind träumt von einem solchen Outdoor-Spiel, wenn man mit Eishockey beginnt. Seit wir im Sommer davon erfahren haben, fiebern wir alle dieser Partie entgegen", macht Verteidiger Alec McCrea (30) klar.

Seine Eltern bestaunten am Mittwoch im Rahmen der Pressekonferenz die Location, die mit 32.000 Zuschauern gefüllt sein wird, und waren beeindruckt. Sie sind extra aus Kalifornien angereist, um dieses einmalige Spiel ihres Sohnes live mitzuerleben.

Sportlich scheinen die Rollen klar verteilt, sind die Eisbären der klare Favorit, doch die besonderen Umstände des Spiels könnten die Karten ganz neu mischen.

"Schon allein die Geräusche, die man auf dem Eis und rundherum hört, erinnern mich an meine Kindheit. Die Kälte, die Energie im Stadion, das Wetter, alles ist anders als bei einem normalen Spiel", weiß Eislöwen-Trainer Gerry Fleming (58).

Für den Kanadier ist es bereits das dritte Outdoor-Game, er hat 2017 und 2018 schon zwei als Coach der Bakersfield Condors in der AHL erlebt.

Die Vorbereitungen auf das Winter Game laufen auf Hochtouren.  © Steffen Füssel

Eislöwen und Eisbären werden gemeinsam rund 32.000 Fans ins Stadion locken.  © Steffen Füssel

Die Eisbären spielen am Donnerstagabend (19.30 Uhr) noch in Iserlohn. "Wir haben extra zwei Nightliner-Busse gemietet, damit die Spieler auf dem Weg nach Dresden gut schlafen können und am Freitag die Atmosphäre hier schon genießen und aufsaugen können", erklärt Berlins Sportdirektor Stéphane Richer (59).

Die Eisbären rechnen mit 10.000 eigenen Fans, 18 bis 20 Fanbusse werden nach Elbflorenz rollen. "Wir freuen uns riesig darauf, wird ein ganz besonderes Spiel", sagt er.

Die Emotionen, die auf die Spieler bei diesem Event-Game einprasseln, zu kontrollieren, wird wohl der Schlüssel zum Erfolg sein. "Wir müssen sie kontrollieren und das Spiel einfach halten", weiß Fleming.

Die Devise für Samstag lautet also: heiße Herzen, kühler Kopf!

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel (2)

