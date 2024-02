Jetzt wird es ganz eng: Eislöwen lassen wichtige Punkte liegen!

Bezeichnend für das Spiel: Oft fehlten den Eislöwen nur Zentimeter zum Torjubel. © Lutz Hentschel

"Alles geben für den Klassenerhalt!" stand vor dem Spiel auf einem Spruchband der Fans geschrieben. Dabei waren beim 2:3 (0:0, 0:1, 2:0) nach Penaltyschießen auch drei Punkte drin. Und die Konkurrenz spielte auch mit.

Die Eislöwen kämpften, fanden aber lange nicht den richtigen Schlüssel vor dem Krefelder Tor. Die Abschlüsse gerieten zu zaghaft. "Gegen Krefeld macht es immer Spaß. Wenn wir unser Spiel von vor dem Outdoor-Spiel finden, gibt's auch drei Punkte", hatte David Rundqvist vor dem Spiel gesagt.

Der Schwede sorgte dafür, dass die 3303 Zuschauer in der Eishalle spät so richtig in Wallung kamen. Er traf von der blauen Linie zum 2:1 (47.) in Überzahl, ließ dann aber den entscheidenden Penalty liegen.

Krefeld ging nach einem Konter durch Kevin Niedenz (39.) in Führung, Tomas Sykora (42.) glich aus und verpasste zwei Minuten vor der Schlusssirene die Entscheidung - Pfosten aus spitzem Winkel.