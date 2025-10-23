Königstransfer vor dem Absprung? Eislöwen planen nicht mit Hudacek

Dresden - "Wir haben ihm mitgeteilt, dass wir diese Woche nicht mit ihm planen und er sich mal Gedanken machen kann", erklärte Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (45) am Mittwoch. Derjenige, der sich Gedanken machen soll, war vor wenigen Wochen noch der gefeierte Königstransfer : Julius Hudacek (37). Steht der Goalie vorm Absprung beim DEL-Schlusslicht?

Julius Hudacek (37, l.) überzeugte bisher nicht. Glanzparaden gab's wenige, dafür einige Fehler wie hier beim Treffer von Nürnbergs Cole Maier (30). © IMAGO/Zink

Mit der Verpflichtung von Jussi Olkinuora (34) sieht alles danach aus, dass die Dresdner sich vom Kölner Play-off-Helden der Vorsaison trennen, auch wenn sie damit eine Spielerlizenz verbrennen. Denn anders als in der DEL2 haben die Eislöwen dann keinen zusätzlichen Platz im Team.

Was ist passiert, dass Hudacek möglicherweise vorm Absprung steht? "Es gibt immer Gründe", meinte Roos zum Fall und wollte nicht mehr sagen.

Die Gerüchteküche brodelt. Demnach soll der Slowake nicht fürs beste Klima in der Kabine sorgen, die Fehler bei anderen Spielern und nicht bei seiner Leistung suchen. Ob's stimmt?

Fakt ist: Seine Fangquote liegt bei mageren 86,88 Prozent, im Schnitt kassierte der 37-Jährige 4,37 Gegentore pro Partie. Oft rutschte ihm die Scheibe durch die Beine.