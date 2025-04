"Wir sind sehr stark": Eislöwen bereit für die Entscheidung

Niklas Postel (27, l.) & Co. wollen nicht nur mal wieder als Erstes jubeln. Nach dem Spielende soll die große Party steigen. © Thomas Heide

"Wir sind sehr stark", macht Coach Niklas Sundblad (52) kurz und knackig klar. "Wir haben viel Erfahrung hier, der Kopf ist bei uns sehr gut."

Niklas Postel (27) kann das nur bestätigen: "Klar ist es mentaler Druck, wenn du Mitte April noch Eishockey spielst. Es ist aber auch ein Privileg. Du hast nicht oft die Chance dazu. Wir sind topfit, stehen im Saft. Dementsprechend sieht es auch mental aus."

Der 27-Jährige, einer der Torschützen von der 3:4-Niederlage am Dienstag, will, dass "die Halle so richtig brennt".

Knapp 4412 Fans in der Eishalle werden ihre Löwen nach vorne peitschen, schließlich soll mit dem vierten Sieg im eigenen Löwenkäfig die Finalserie klargemacht werden.