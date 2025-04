Eislöwen verpassen ersten Matchpuck! Spiel sechs der Halbfinal-Serie muss her

Kassel - Es braucht Spiel sechs! Drei Matchpucks hatten die Dresdner Eislöwen vor Spiel fünf am heutigen Dienstagabend in Nordhessen, doch der erste wurde beim 3:4 (1:2, 2:2, 0:0) gegen die Huskies zu einfach verschenkt - nur noch 3:2 für Dresden in der "best of seven"-Halbfinalserie.