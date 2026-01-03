Eislöwen wildern bei sächsischem Rivalen: Ex-Profi wird neuer Sportdirektor!

Dresden/Weißwasser - Die Dresdner Eislöwen haben zum Jahresstart einen neuen Sportdirektor gefunden und sich dafür bei einem Lokalrivalen bedient: Jens Baxmann (40) kommt von den Lausitzer Füchsen an die Elbe.

Wechselt innerhalb Sachsens von den Füchsen zu den Eislöwen: Jens Baxmann (40). © Thomas Heide

Das gab der abstiegsbedrohte DEL-Club am Samstag offiziell bekannt. Demnach wurde der Vertrag des Ex-Profis in Weißwasser zuvor in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

"Mit Jens Baxmann übernimmt eine Persönlichkeit den Aufgabenbereich des Sportdirektors, die nicht nur jede Menge DEL-Erfahrung aus seiner aktiven Zeit mitbringt, sondern auch mit der DEL2 und der aktuellen Situation vertraut ist", erklärte Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf.

Sein besonderer Dank gelte Füchse-Boss Dirk Rohrbach, der dem brisanten Wechsel vom Lausitzer Nachbarn keine Steine in den Weg gelegt habe.

"Es ist nicht selbstredend, dass ein solcher Wechsel vollzogen werden kann. In einem transparenten und fairen Austausch konnten wir gemeinsam eine Lösung finden, die zeigt, wie Clubs im sächsischen Sport trotz historischer Rivalität im Sinne der Sache agieren können", so Walsdorf weiter.

Baxmann spielte während seiner aktiven Zeit ganze 18 Jahre für die Eisbären Berlin, mit denen der Verteidiger siebenmal Deutscher Meister wurde. Außerdem stand er in 39 Spielen mit der deutschen Nationalmannschaft auf dem Eis.