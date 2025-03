Eislöwen wollen zweiten Play-off-Sieg folgen lassen: In Rosenheim geht die Post(el) ab!

Rosenheim - Wer Geschichte schreiben will, hat jetzt keine Zeit zum Ausruhen. Das wissen die Eislöwen und deshalb ging's bereits am gestrigen Donnerstag nach Rosenheim, wo am Freitag Spiel zwei im Play-off-Viertelfinale (Best of Seven) steigt. Und ein Dresdner freut sich besonders drauf, die Starbulls auch in deren Heimat bei den Hörnern zu packen: Niklas Postel (26).