Eislöwe Fox macht klar: "Werden den Job erledigen"

Dresden - So nüchtern, wie Dane Fox (31) am Freitagabend die Play-off-Halbfinalserie gegen die Kassel Huskies direkt nach dem Finaleinzug analysierte, werden wohl nur wenige Dresdner Eislöwen geblieben sein. Denn der 4:0-Erfolg war historisch!

Dane Fox (31, v.) brach noch nicht in große Jubel-Arien aus. Er weiß, die Finalserie muss noch gespielt werden. © Lutz Hentschel

"Wir mussten nur ihre Intensität in den ersten zehn Minuten annehmen, danach haben wir das Spiel endgültig übernommen", erklärte der Kanadier trocken den Plan.

Nur nicht wieder in einen Rückstand geraten, hieß die Devise, und vorne eiskalt zuschlagen.

Sebastian Gorcik (29, 15.) öffnete die Türen für den Finalzug, Tariq Hammond (31) sowie Fox (jeweils 45.) verstauten das Gepäck und Samuel Schindler (20, 56.) schmiss die Party-Maschine endgültig an.

4412 Fans in der Eishalle hielt es vier Minuten vor Schluss nicht mehr auf ihren Sitzen, so laut wie beim historischen Einzug in die Finalserie - noch kein sächsisches Team hat das geschafft - war es wohl noch nie.

"Es war unglaublich, ein großer Unterschied zu dem, als ich in Dresden angekommen bin. Damals war die Stimmung nicht so gut, aber da hat sich richtig was entwickelt", gab auch Fox zu.