Eislöwen-Rückkehrer macht Druck: "Müssen jedes Spiel gewinnen!"

Dresden - 13 Spiele, ein Ziel! "So viele Siege, so viele Punkte wie möglich holen", verrät Eislöwe Oliver Granz (28). Der Verteidiger war einer der Schlüssel beim DEL-Aufstieg im April 2025 . Und so kämpft er weiter bis zum letzten Hauptrunden-Spieltag gegen den Abstieg.

Oliver Granz (28) durfte nach seiner Handverletzung gegen Berlin am Sonnabend ran. Diesen Schwung will er nutzen. © imago/eibner

"Wir brauchen nicht viel rechnen, müssen jedes Spiel gewinnen, um in der Liga zu bleiben", so der 28-Jährige. Nach einer schweren Handverletzung im November ist Granz erst seit zwei Partien wieder im Kader.

"Es ist alles gut", meint er. Jetzt gilt für ihn, den Schwung aus dem Winter Game und der knappen 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Meister Berlin mitzunehmen. "Das Training war sehr anstrengend", gestand er nach der Einheit am Mittwoch. Ziel war's, bereit zu sein.

Die Gegner am Wochenende sind München (Freitag, 19.30 Uhr im SAP Garden) und Mannheim (Sonntag, 16.30 Uhr in Dresden). Harte Brocken! Aber gerade gegen solche agiert das Team von Gerry Fleming (58) cleverer, erfolgreicher.

Die Eislöwen sind heiß, auch weil eben "nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in der Kabine" laut Granz ist. "Wir wissen, dass wir nicht am Limit waren."