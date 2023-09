Eislöwen beklagen schon zwei verletzte Stürmer: Füllt Baßler die Lücke?

Beide sollten eigentlich Tore schießen, ob deshalb Testspieler Marco Baßler (24) ein Ersatz ist? Der 24-Jährige trainiert seit gestern mit und will sich für einen Tryout-Vertrag empfehlen. Der Landshuter hat zwar reichlich DEL- und DEL2-Erfahrung, aber ein Knipser oder Vorbereiter war er bisher nicht.

"Leider müssen wir davon ausgehen, dass mit Timo Walther und Lukas Koziol zwei Stürmer langfristig ausfallen werden. Die nächsten Tage sollten Klarheit bringen. Wenn dem so sein sollte, müssen wir uns über Nachverpflichtungen Gedanken machen", so der 43-Jährige.

Das kann er am heutigen Freitag im Testspiel gegen Regensburg (19.30 Uhr/Löwenkäfig) und am Sonntag in Leipzig gegen die Icefighters ändern.