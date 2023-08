"Lehrer" Neilson gab die 1. Stunde: So lief der Eislöwen-Auftakt!

Erwärmen mussten sich Tomas Andres (27) & Co. auch, aber gleich bei der ersten Übung wurde deutlich, wieso sich der Kanadier als "Lehrer" versteht. Er achtet auf jedes noch so kleine Detail.

Stürmer Adam Kiedewicz (23, l.) hatte Corey Neilson (46, r.) ihm Rücken bei seinem Torschuss. Der Coach stocherte ab und an mit seiner Kelle dazwischen. © Lutz Hentschel

Diesen sollen die Spieler verinnerlichen. Dafür gab's vor der Eis-Einheit 40 Minuten, in denen er ihnen in der Kabine erklärte, was er trainieren will und warum.

"Bis zum Turnier haben wir jetzt jeden Tag ein anderes Thema", so der Coach. "Der Start war der Aufbau aus dem eigenen Drittel, danach steht die Neutrale Zone" im Fokus. Es folgen die Laufwege und am Ende die Gegenbewegung.

Erst aus dem VIP-Raum, später auf der Tribüne beäugte das Treiben mit etwas Abstand der Sportdirektor Matthias Roos (43). Er war happy: "Genauso habe ich mir die Trainingsarbeit vorgestellt."

Der erste Test wartet am 26. August. Da treffen die Eislöwen beim Heimturnier auf Iserlohn (18.30 Uhr).