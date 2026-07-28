Eislöwen krallen sich einen Aufsteiger von den Pinguinen
Dresden - Die Dresdner Eislöwen krallen sich einen Aufsteiger! Jan Nijenhuis (24) wechselt von den Krefeld Pinguinen nach Elbflorenz, wo der 24-Jährige seine Aufstiegserfahrung einbringen soll.
"Jan ist ein vielseitiger Spieler. Er ist läuferisch stark, arbeitet in jeder Situation hart und bringt viel Tempo in unser Spiel. Gleichzeitig verfügt er über gute offensive Qualitäten und passt auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft", beschreibt Eislöwen-Coach Bohuslav Subr (46) den Neuen, der für ihn kein Unbekannter ist.
Nijenhuis blickt insgesamt auf die Erfahrung von 206 Einsätzen in Deutschlands höchster Spielklasse DEL zurück.
In der DEL2 lief er 104-Mal unter anderem für die Ravensburg Towerstars, Lausitzer Füchse und zuletzt für die Krefeld Pinguine auf.
Bei den Towerstars arbeitete er bereits mit seinem neuen (alten) Coach Subr zusammen. Damals in der Saison 2023/2024 reichte es in 47 Spielen für zehn Tore sowie 15 Vorlagen. Vergangene Saison stand er in 28 Partien auf dem Eis (vier Tore/drei Assists).
Der Neuzugang der Dresdner Eislöwen hat auch international Erfahrung gesammelt
"Für mich hat sich die Chance ergeben, Teil der Dresdner Eislöwen zu werden und die wollte ich unbedingt nutzen. Ich kenne Bo aus unserer gemeinsamen Zeit in Ravensburg und weiß, wie er arbeiten lässt. Jetzt gilt es, die Mannschaft schnell kennenzulernen, meinen Teil zum Teamerfolg beizutragen und gemeinsam unsere Ziele zu erreichen", wird Nijenhuis vom Verein zitiert.
Auch international hat der gebürtige Münchner bereits Erfahrungen gesammelt. 2015 ging er vom EHC Klostersee in den Nachwuchs der Jungadler Mannheim, reifte zum Junioren-Nationalspieler. Insgesamt absolvierte er 71 Länderspiele für die deutschen Junioren-Teams.
Zudem kam der Rechtsschütze viermal für die deutsche A-Nationalmannschaft zum Einsatz.
Sein Debüt in der DEL feierte Nijenhuis in der Saison 2019/2020 für die Grizzlys Wolfsburg. Anschließend stand der Angreifer außerdem für die Eisbären Berlin und den ERC Ingolstadt auf dem Eis.
Titelfoto: imago/Hartenfelser