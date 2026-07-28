Eislöwen krallen sich einen Aufsteiger von den Pinguinen

Dresden - Die Dresdner Eislöwen krallen sich einen Aufsteiger! Jan Nijenhuis (24) wechselt von den Krefeld Pinguinen nach Elbflorenz, wo der 24-Jährige seine Aufstiegserfahrung einbringen soll.

Jan Nijenhuis (24, M.) kommt vom Aufsteiger Krefeld Pinguinen nach Dresden. © imago/Hartenfelser

"Jan ist ein vielseitiger Spieler. Er ist läuferisch stark, arbeitet in jeder Situation hart und bringt viel Tempo in unser Spiel. Gleichzeitig verfügt er über gute offensive Qualitäten und passt auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft", beschreibt Eislöwen-Coach Bohuslav Subr (46) den Neuen, der für ihn kein Unbekannter ist.

Nijenhuis blickt insgesamt auf die Erfahrung von 206 Einsätzen in Deutschlands höchster Spielklasse DEL zurück.

In der DEL2 lief er 104-Mal unter anderem für die Ravensburg Towerstars, Lausitzer Füchse und zuletzt für die Krefeld Pinguine auf.

Bei den Towerstars arbeitete er bereits mit seinem neuen (alten) Coach Subr zusammen. Damals in der Saison 2023/2024 reichte es in 47 Spielen für zehn Tore sowie 15 Vorlagen. Vergangene Saison stand er in 28 Partien auf dem Eis (vier Tore/drei Assists).