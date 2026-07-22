Eislöwen-Aufstiegsheld bleibt! Weshalb der neue Chefcoach ihn unbedingt halten wollte

Dresden - In 92 Partien schoss er 46 Tore und legte 35 auf! Das sind die Werte von Tomas Sykora (36), als er in Frankfurt und Kassel bereits unter Coach Bo Subr (46) auf Torejagd ging. Kein Wunder, dass die Eislöwen alles daran gesetzt haben, ihren DEL2-Meisterhelden von 2025 zu halten ...

Ehre, wem Ehre gebührt! Tomas Sykora (36) stemmte den Meisterpokal in die Höhe. Gelingt das in der kommenden Saison noch einmal? © imago/eibner

"Ich kenne Tomas seit vielen Jahren und weiß genau, welche Qualitäten er mitbringt. Er ist ein absoluter Profi, arbeitet jeden Tag hart und hält sich in einer außergewöhnlichen körperlichen Verfassung", erklärt der Tscheche, weshalb die Verlängerung Chefsache war.

"Zudem geht Tomas mit gutem Beispiel voran, indem er die kleinen Dinge in der Vorbereitung auf und neben dem Eis richtig macht. Durch seine Erfahrung und seine Variabilität gibt er uns viele Möglichkeiten."

Dem 46-Jährigen war es "besonders wichtig", dass Sykora "unbedingt in Dresden bleiben wollte". Und der Slowake verrät, wieso: "Wenn eine Saison so endet wie unsere vergangene, zeigt sich, was einen Klub wirklich ausmacht. Trotz aller Enttäuschung haben uns die Fans nie allein gelassen. Das hat mich tief beeindruckt."

Dass dies bei den Eislöwen möglich ist, ahnte er bereits bei seiner ersten Verpflichtung: "Genau dieses Gefühl hatte ich schon, als ich im Januar 2024 gekommen bin."

Jetzt ist es noch viel stärker. "Dresden ist für meine Familie und mich längst ein Zuhause. Ich wollte unbedingt bleiben und werde jeden Tag mein Bestes geben, um das Vertrauen zurückzuzahlen."