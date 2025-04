Das sind die drei Gründe für die Auftaktpleite der Eislöwen

Dresden - Matthias Roos (45) hat sich am Donnerstagabend in Ravensburg bestätigt gefühlt. Der Eislöwen-Sportdirektor warnte vor der Finalserie (best of seven) vor der Kreativität der Towerstars und die 2:4-Auftaktniederlage gab ihm recht. Allerdings war dies nicht das Einzige, was seine Spieler besser machen müssen.