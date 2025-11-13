Eislöwen-Optionen "gehen langsam aus": Diese Deadline gibt es von Sportchef Roos trotzdem nicht

Dresden - Geht's nach Eislöwen -Geschäftsführer Maik Walsdorf (38) will das DEL-Schlusslicht am Freitag im Heimspiel (19.30 Uhr) gegen Schwenningen zeigen, dass es in der Lage ist, den Tabellen-Zehnten zu schlagen.

Sportchef Matthias Roos weiß, dass die Eislöwen eine ganz bittere Ausgangssituation haben. An den Kader glaubt er trotzdem. © Lutz Hentschel

Das Motto nach der Länderspiel-Pause lautet: Neustart! Und das klare Ziel für Walsdorf: "Den Karren aus dem Dreck ziehen." Sportdirektor Matthias Roos (45) gesteht: "Zwei Siege und 15 Niederlagen sind eine ganz bittere Ausgangsposition." So hatte sich der Aufsteiger die erste Saisonhälfte nicht vorgestellt.



Doch wie soll der Karren aus dem Dreck gezogen und die Wende eingeläutet werden?

Drei Patronen wurden zuletzt verschossen - neuer Goalie mit Jussi Olkinuora (35), zuletzt wurde Center Rourke Chartier (29) verpflichtet und seit Donnerstag arbeitet ein Psychologe in Form eines Performance-Coachs mit dem Team.

Nur Chefcoach Niklas Sundblad (52) stand noch nicht infrage, aber gibt's für ihn jetzt eine Deadline?