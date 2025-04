Entscheidung vertagt! Dresdner Eislöwen vergeben ersten Matchpuck zum DEL-Aufstieg

Ravensburg - Entscheidung vertagt! In Ravensburg zeigten die Dresdner Eislöwen am Freitagabend Nerven und verloren 4:7 (0:1, 3:4, 1:2:). Damit steht es in der "Best of seven"-Finalserie 3:2 aus Sicht der Dresdner, die am Sonntag ab 17 Uhr den nächsten Matchpuck haben.