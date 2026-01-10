DEL Winter Game: Das sind die Superlative und Kosten des Eishockey-Events des Jahres in Dresden

Dresden - Am Samstag blickt ganz Eishockey -Deutschland auf das Rudolf-Harbig-Stadion, wenn das DEL Winter Game 2026 zwischen den Eislöwen Dresden und den Eisbären Berlin (17 Uhr) steigt.

Die Eislöwen um Ricardo Hendreschke (22, l.) und C.J. Suess (32, r.) ließen es am Donnerstag im Training auf der Spielfläche krachen. © Thomas Heide

"Wir sind extrem stolz, dass wir dieses Spiel austragen dürfen. Ein großer Wunsch geht in Erfüllung, es ist ein absolutes Highlight. Bis der Puck fällt, gibt es keine Rivalität. Wir haben coole Events wie einen gemeinsamen Sponsorenabend", betont Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf (38) die guten Verbindungen nach Berlin.

32.000 Fans sehen dann ein perfekt präpariertes Stadion, der Weg dahin war zeitintensiv und teuer. Das erste Heimspiel der Geschichte gegen die Eisbären kostet die Eislöwen Event GmbH rund 800.000 Euro.

Der größte Betrag in Höhe von 250.000 Euro entfällt dabei auf die Dienstleistungen der Firma "AST Eis- und Solartechnik" aus Höfen/Tirol in Österreich. Bei ihr kauften die Eislöwen ein Paket, das alles rund um Aufbau, Umbau und Abbau der Eisfläche, der Banden, Rohre, Kabel, Kühlmaschinen und Eismaschinen inkludiert.

Ein besonderes Highlight ist eine spezielle Flexbande, die Sichtfreiheit bis zum Eis gewährleistet. Mit Stadionmiete und Baumaßnahmen wächst der Teil auf 450.000 Euro an.