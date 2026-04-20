Gegner fürs Heimturnier stehen fest! Aber wer spielt dann für die Eislöwen?
Dresden - Ein Goalie, fünf Verteidiger, vier Stürmer: So richtig Bewegung in den Eislöwen-Kader ist offiziell für die neue Saison noch nicht gekommen. Einen ersten Appetithappen gab's mit der Besetzung des Vorbereitungs-Turniers (28./30. August).
Ist es ein Fingerzeig, dass mit den Iserlohn Roosters und den Grizzlys aus Wolfsburg zwei DEL-Klubs sowie Extraligist Liberec am Start sind? Noch ist nicht zu 100 Prozent klar, ob die Dresdner in der DEL bleiben, oder in der DEL2 antreten. Dies ist erst klar, wenn der DEL2-Meister - Kassel oder Krefeld - die Lizenz fürs Oberhaus hat.
Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (41) freut sich aufs "stark besetzte Turnier". Es sei "ein wichtiger Test vor dem Start in die neue Saison. Er gibt uns die Möglichkeit, unsere Abläufe und Spielideen weiter zu festigen und uns als Mannschaft noch enger zusammenzufinden." Egal, in welcher Liga.
Welche Spieler auf dem Eis stehen, will er 41-Jährige noch nicht verraten. Fix ist, dass Tom Knobloch (27) aus Weißwasser zurückkommt.
Aus der schwedischen 2. Liga soll Kyle Topping (26/Center) ein heißer Kandidat zu sein. Der Kanadier machte in der Play-offs zuletzt für MODO einen Top-Job (13 Spiele, 7 Tore, 4 Vorlagen).
Die Eislöwen bestätigen keine Gerüchte, sie wollen zuvor den neuen Trainer präsentieren. Bo Subr (45) ist im Anflug.
Der Tscheche wird seine Pläne zeitnah in Dresden verraten. Die DEL2 startet am 18. September und der letzte der 52 Hauptrunden-Spieltage ist am 7. März 2027.
Titelfoto: Lutz Hentschel