Halbfinal-Serie: Entscheiden die Eislöwen Spiel drei heute für sich?

Eislöwen-Coach Niklas Sundblad (52) bei einer Besprechung an der Bande. Er sieht seine Jungs gut gerüstet für den Kampf am heutigen Freitagabend. © Lutz Hentschel

Das ist selbstredend auch das erhoffte Ziel der "großen" Löwen, die müssen aber erst einmal die Kassel Huskies niederringen. Nach dem 1:1-Ausgleich der Serie am Sonntag durch die Hessen braucht es dafür in der "best of seven"-Serie mindestens mal ein Spiel fünf.

Am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) in der ausverkauften Nordhessen Arena wird das wie schon in den zwei Spielen zuvor ein Kampf um Zentimeter und Kleinigkeiten.

"Ich erwarte es ähnlich wie die letzten Spiele. Kassel wird heiß sein, mit viel Druck kommen. Es wird sicherlich genauso eng wie in den Spielen zuvor", prognostiziert Niklas Sundblad (52).

Das Rezept des Eislöwen-Coaches: "Wir müssen clever spielen, einfache Entscheidungen treffen. Wenn wir Kassel mehr beschäftigen, dann wird es auch für sie schwierig, Druck auf uns auszuüben."