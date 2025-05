Hudacek und Forman im Anflug? Eislöwen brauchen jetzt echte Knipser

Nachdem die Kölner Haie dank seiner Parade die Halbfinalserie gegen Ingolstadt gewonnen hatten, kletterte Julius Hudacek (36) vor Freude auf seinen Kasten. © IMAGO/Maximilian Koch

Ein Blick in den derzeitigen Kader verrät: An diesem Punkt fehlen dem DEL2-Meister mehrere Spieler, die um die 20 Tore in der Hauptrunde erzielen können. Andrew Yogan (26, mit Play-offs), Travis Turnbull (28) oder Dane Fox (22) werden eine Liga höher nicht mehr so zuschlagen wie in der Aufstiegssaison. Diese potenziellen Knipser-Neuzugänge sollten dazu richtig spritzig sein, um eine andere Rollen einzunehmen als die vielen Routiniers im Team.

Für den Sturm gibt's auch einen von Roos bestätigten Kandidaten: Miroslav Forman. Der Kapitän von Sparta Prag hat zwar noch Vertrag, aber der Tscheche soll gehen.

In der abgelaufenen Saison war er jedoch nicht der Knipser: 53 Spiele, magere sieben Tore und nur zehn Vorlagen. In Prag war seine Rolle sehr defensiv geprägt. Der Fokus bei den Neuzugängen ist somit klar, wie Roos bestätigt.

Allerdings muss er defensiv auch die Schlüsselposition besetzen: den Goalie. Und da könnte der 45-Jährige vorm Abschluss stehen. "Es ist ein Torhüter, mit dem wir uns beschäftigen", meinte Roos auf Nachfrage, ob Julius Hudacek ein Kandidat sein könnte.