Mobiles MRT vom neuen Sponsor: Bei den Eislöwen läuft es rund!

Dresden - Bei den Eislöwen läuft's. Mit der medneo Deutschland GmbH hat der DEL2-Klub den nächsten großen Sponsoren-Deal an Land gezogen, der diesmal auch für strahlende Augen bei Coach Niklas Sundblad (52) sorgt.

Mit der medneo Deutschland GmbH haben die Eislöwen den nächsten großen Sponsoren-Deal an Land gezogen. © Lutz Hentschel

"Es ist ein Riesenvorteil, wir können jetzt den verletzten Spieler so schnell wie möglich in ein Diagnosezentrum schicken", so der 52-Jährige. Denn der neue Platin-Partner (ab 100.000 Euro) ist spezialisiert auf MRT- und CT-Untersuchungen.

Das i-Tüpfelchen: Eine mobile Containerlösung soll noch in diesem Halbjahr "zwischen der Eishalle und dem Heinz-Steyer-Stadion entstehen", versprach Geschäftsführer Marcus Schmidt.

Langfristig ist eine Lösung im geplanten Sportforum im Ostrapark vorgesehen. Deshalb ist die Partnerschaft mit den Eislöwen erstmal auf drei Jahre angelegt.

Die Eislöwen könnten damit sogar einen Spieler gleich nach der Verletzung, also während des Spiels, durchchecken lassen. Bisher mussten sie Tage warten, bis es einen freien Termin für ein MRT gab.

Neben der finanziellen Unterstützung von medneo sind diese zur Verfügung gestellten Untersuchungs-Slots ein echter Gewinn für den DEL2-Klub. "Es ist ein wichtiger Schritt für unser großes Ziel. Wir brauchen solche Partnerschaften", so Löwen-Boss Maik Walsdorf.