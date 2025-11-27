Nach Peinlichpleite: Eislöwen feuern Coach und Sportchef

Dresden - Wer diese Songauswahl getroffen hat, der hat wohl schon etwas Galgenhumor. "Es könnt alles so einfach sein, isses aber nicht ..." und "Marmor, Stein und Eisen bricht ..." liefen bei der Peinlichpleite der Dresdner Eislöwen am Mittwoch in der Halle. Passt irgendwie, und doch nicht so ganz. Denn mit der Treue ist es vorbei. Coach Niklas Sundblad (52) und Sportdirektor Matthias Ross (45) wurden am Donnerstag freigestellt.

Zwei von drei mussten gehen: Coach Niklas Sundblad (52, r.) und Sportdirektor Matthias Ross (45, M.). Maik Walsdorf (38, l.) muss nun Nachfolger finden. © Lutz Hentschel

Die unterirdische Leistung beim 1:6 gegen den Vorletzten Iserlohn Roosters brachte das Fass zum Überlaufen.

Die aktive Fanszene verließ schon im zweiten Drittel die zunächst mit 3800 Zuschauern besetzte Eishalle, kündigte den zahmen Hauskatzen ihre Treue.

"Ich war gerade eine halbe Stunde bei unseren Fans, habe mit denen versucht, zu sprechen. Weil mir selber die Worte fehlen, weil ich mir selber nicht erklären kann, dass man als Sportler nach Hause geht und vielleicht nicht alles gegeben hat. Ich glaube, das ist das, was bei den Fans hängengeblieben ist. Das ist für mich in der kurzen Analyse nach dem Spiel auch nie greifbar", gab auch Geschäftsführer Maik Walsdorf (38) direkt nach dem Spiel zu.

"Am Ende muss man sagen, das wird der Trainer genauso sehen: Die Mannschaft war von der ersten Sekunde nicht so bereit, wie es der Gegner war. Dafür bedarf es sinnvoller Begründungen."