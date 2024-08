Neuer Eislöwe schlägt in Dresden auf: Geschäftsführer richtet Wohnung persönlich ein!

Dresden - Als der neue Stürmer Dane Fox (30) am gestrigen Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr in Frankfurt am Main mit seiner Frau Bree-Anne, den drei Kindern Huxley, Haddie sowie Hayes und Boxerrüde Gunner aus dem kanadischen Dresden (Ontario) landete, herrschte im sächsischen Dresden noch die Ruhe vor dem Sturm ...