Olympia-Held Danny aus den Birken vor Debüt für die Dresdner Eislöwen!

Dresden - "In Rosenheim wird er spielen", versicherte Coach Niklas Sundblad (51). Gegen die Starbulls gibt damit Olympia-Held Danny aus den Birken (38) am Freitag sein Eislöwen-Debüt .

Im Training am Donnerstag ließ Danny aus den Birken (l.) schon einmal seine Klasse aufblitzen. © Lutz Hentschel

Was ihn zuversichtlich stimmt, ist die positive Energie und der Glaube ans Team. Auf die Frage, ob er schon mal in so einer Situation war wie jetzt die Eislöwen, gab's die Antwort: "Ja, in Pyeongchang, da haben wir Silber geholt."

Die Olympia-Medaille von 2018 hat er nicht mit, sie ist bei seinen anderen Pokalen. Sein Optimismus ist aber ansteckend.

Gleichzeitig dämpft er noch die Erwartungen an seine Leistung. "Es ist eine kurze Zeit für mich", so der zweifache Torhüter des Jahres in der DEL.

Normalerweise braucht er vier Wochen, um reinzukommen. "Jetzt waren es nicht mal zwei. Es ist noch Luft nach oben bei mir." Dass er in Herne beim Oberliga-Klub hin und wieder mittrainiert hat, sei "ein kleiner Vorteil".

Was noch nicht so sitzt, "sind die Bewegungsabläufe. Das Timing für die Scheibe, den Schuss und das Spiel zu lesen". Letzteres sei aber immer seine größte Stärke gewesen, um "in der richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein".

Vielleicht trifft dies auch für Dresden zu und die Saison nimmt für den DEL2-Klub mit ihm doch noch eine positive Wende.