Transfer-Hammer in der DEL2! Dresdner Eislöwen holen Olympia-Helden und DEL-Coach

Danny aus den Birken (38, r.) holte mit der deutschen Nationalmannschaft 2018 in Pyeongchang Olympia-Silber und steht jetzt bei den Dresdner Eislöwen im Tor. © Michael Kappeler/dpa

Am Mittwoch kam richtig Bewegung in die Transfer-Politik des abstiegsbedrohten DEL2-Klubs. Trainierte am Vormittag Goalie Danny aus den Birken (38), der 2018 Olympia-Silber gewann, bereits mit, wurde am späten Nachmittag ein international erfahrener Coach gesehen: Niklas Sundblad (51).

Bei X (ehemals Twitter) schrieb der gut unterrichtete User "RinkRat": "Die Sachsen haben auch den schwedischen Headcoach verpflichtet."



Sundblad steht schon länger auf dem Wunschzettel von Sportdirektor Matthias Roos (42). Bereits nach der Trennung von Andreas Brockmann (56, Februar 2023) sollte der 51-Jährige die Nachfolge antreten.

Doch damals war der Coach nach TAG24-Informationen noch zu teuer. Im Sommer heuerte er in Bozen an.

Die Südtiroler spielen in der Top-Liga in Österreich, aber schon nach wenigen Wochen war Schluss.